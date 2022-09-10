Клава Кока выступала в плаще под дождем 4 сентября. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Кумира молодежи, артистку Клаву Коку (26-летняя Клавдия Высокова) могут привлечь к ответственности по уголовному делу об оскорблении чувств верующих (статья 148 УК РФ) и административке за мелкое хулиганство (20.1 КоАП РФ). Поводом стал бесплатный концерт в честь Дня знаний, прошедший во Владивостоке 4 сентября. Информация об этом появилась в СМИ и Telegram-каналах. Что известно?

В нескольких сообщениях указано, что проверку поручено провести прокуратуре Приморского края. При этом в пресс-службе регионального ведомства официально не комментируют ситуацию, старт процедуры проверки не подтвердили.

«КП» отследила, что в публичное поле скандал перешел после поста актрисы Марии Шушкиной в собственном Telegram-канале. Артистка заявила, что к ней обратилась подписчица с далеко не комплиментарным отзывом о концерте Коки.

– И как же больно слышать слова песни в исполнении певицы - «мне пох, мне пох» отборные маты песни слышат все подростки, дети, взрослые которые пришли на концерт приурочений к дню знаний. Далее звучит песня «забери меня пьяную домой», – уточняет разгневанная родительница в письме Шукшиной.

Сама певица отменила последний концерт 9 сентября из-за неудовлетворительного здоровья. Выступление в Челябинске 10 сентября пойдет по плану. Инцидент и проверку прокуратуры она не комментирует, однако представители менеджмента звезды заявили, что артистка не ругается матом, не пьет и не курит, концертом 99% зрителей остались довольны. Подчеркнем, что обвинения в совращении малолетних из-за вульгарной одежды не очень-то стыкуются с тем, что большую часть выступления Клава Кока была в плаще. Медиаюрист и адвокат из Приморья Галина Антонец рассказала «КП», что не видит оснований для санкций. Считает, что Клаве Коке ничего не грозит.

Напомним, что концерт прошел в рамках тигриного праздника «Я, мы, тигр»: певице пришлось выступать под дождем, но публика выдержала испытания непогодой и подпевала каждой строчке. Пригласила певицу мэрия Владивостока, а глава столицы Константин Шестаков поднялся на сцену и вручил Клавдии Высоковой цветы. По словам мэра, именно ее ждала местная молодежь.

Концерт был бесплатный, однако на оплату услуг артистки мэрия, по предварительным расчетом, потратила примерно 4 миллиона рублей. Сама Кока поблагодарила гостей со сцены и заявила, что это одно из ее лучших выступлений.

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