Спасатели разгребают завалы. Фото: пресс-служба МЧС РФ по Приморью

Усиленная группировка спасателей помогают жителям Приморья, попавшим в беду из-за прошедшего по краю тайфуна Hinnamor с 6 на 8 сентября. Вода постепенно уходит, но угроза сохраняется: в пресс-службе регионального МЧС сообщили о подъеме рек Уссури, Малиновка, Большая Уссурка в разных районах края. Продвижение паводка прогнозируют на время с 10 по 13 сентября.

КУДА ЛУЧШЕ НЕ СОВАТЬСЯ

10-11 сентября, как стало известно dv.kp.ru, поднимется среднее течение у поселка Кировский в одноименном районе Приморья и в течение Малиновки у села Веденка в Дальнереченском районе Приморья. Фермерам и жителям стоит подготовить участки земельных угодий от подтопления. В пресс-службе МЧС уточнили, что паводок может разрушить низководные мосты, дамбы, участки дорог.

С 12 по 13 сентября до опасных отметок поднимется Большая Уссурийская на участке Ватугон - Дальнереченск. Прогнозы такие же неудручающие: подтопить может сельхозугодия, дамбы, низководные мосты. Спасатели рекомендуют не выходить на туристические маршруты, отказаться от межгородских поездок. Номер экстренных служб - 112.

Напомним, Приморье все еще не миновала угроза удара филиппинского тайфуна MUIFA. У синоптиков есть три версии его развития – об этом в отдельном материале «КП».

РАБОТАЕМ УСИЛЕННО

Фото: пресс-служба МЧС РФ по Приморью

Среди потерь из-за тайфуна: 34 смытых моста, 991 подтопленный дом, отрезанные от цивилизации населенные пункты. В МЧС уточнили оперативные данные по текущей ситуации:

– Подтопленными остаются 307 домов и 733 приусадебных участка в 31 населённом пункте 8 муниципальных образований. Спасатели продолжают оказывать помощь жителям районов, пострадавших от удара тайфуна «Хиннамнор». Они помогают в расчистке улиц и придомовых территорий, откачке воды, раздают людям продукты питания, хлеб и воду, газовые плиты и газовые баллоны.

Более того, спасатели Амурского спасцентра МЧС помогают дорожным службам восстановить транспортное сообщение. Основные силы сконцентрированы в Дальнереченском, Ольгинском и Лазовских районах. Сотрудниками МЧС России задействована инженерная техника, в числе которой 5 самосвалов, 2 экскаватора, 1 кран и 1 АТМЗ. Гуманитарные грузы развозят два борта Ми-8 МЧС России.

В пунктах временного размещения Дальнереченского района размещены 8 человек, среди них ребенок. Оценочные комиссии продолжают устанавливать ущерб.

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