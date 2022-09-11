Линчеватели или школьное хулиганье: тинейджеры, избившие мужчину и подростка во Владивостоке, рассказали свою версию конфликта

На скриншоте один из моментов, попавших в сеть: около десятка молодых людей избивают парня на велосипеде. Фото: принтскрин видео.

Нашумевшие на все Приморье видео, на которых группа школьников избивает своего сверстника и беззащитного мужчину, заиграли новыми красками. По словам одного из участников нападения, они вместе с друзьями устроили народное правосудие над педофилом, подыскивавшим жертву среди малолетних детей. А перед молодым человеком парни и вовсе извинились после конфликта. Однако одноклассники линчевателей утверждают, что последние прогуливают школу и ведут себя агрессивно, и даже местные родители бьют тревогу: пострадал не один ребенок, штрафы и профбеседы не могут удержать юных садистов. В этой истории попытался разобраться корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток».

Вспомнить все

В конце августа в социальных сетях «завирусился» видеоролик, на котором толпа молодых людей избивает подростка во дворе школы №47 на улице Нейбута. На кадры попали около десяти школьников, из них трое напали на парня с велосипедом. «Прилетало» по очереди от каждого: сначала руками, затем ногами – в голову, когда жертва осела на асфальт.

В пресс-службе УМВД Приморья сообщили, что со школьниками провели профилактическую беседу, а родители получили административное наказание и штраф. Стоит отметить, что атаковавших было трое: 14-ти ,15-ти и 16-ти лет.

Следом, в этот же день, еще одна запись заставила приморцев вздрогнуть – эти же парни снова на Нейбута колотят взрослого мужчину. У него спущены штаны, он заплетается и падает на землю. После налетчики пытаются поставить его «на колени». Мужчина повторял, что «больше так не будет». Почему? Ответ вас шокирует.

«Заставлял мальчика сношаться с ним за деньги»

Как стало известно DV.KP.RU, подростки обучаются в школе №78 на улице Ватутина, 24. Олег (имя изменено, – прим. «КП») со второго класса учится вместе с ними, сейчас – в девятом. Он рассказал, что еще год назад не замечал странностей за своими сверстниками. Все началось недавно, когда буллинг и внезапная агрессия стали проявляться чаще:

– Я с ними раньше общался, но теперь у них своя компания. Они прогуливают уроки, занимаются своими делами, «тусуются» на районе со своими друзьями. В школе у меня даже был конфликт с одним из этих пацанов, мы с ним подрались, но толпой никто не нападал. Я слышал, что иногда они устраивают рейды на людей нерусской наружности, но это только догадки.

Про избиение молодого человека Олег узнал от мамы, которая сама показала видео, где парня ногами истязает толпа. Его знакомые рассказали, что потасовка происходила беспочвенно, почти ни за что. Но вот второй пострадавший, мужчина, вставший на колени, получил «по заслугам»:

– Этот «дядя» постоянно гулял в районе Нейбута, 26. Он подходил на детские площадки между постройками и общался с детьми. Даже моему трехлетнему брату покупал сладости. Местные называли его «другом всей детворы». Затем в общих чатах появились сообщения о том, что мужчину стоит избегать.

По словам Олега, «друг всей детворы» регулярно проводил время с одним мальчиком из пятого класса – лучшим приятелем сомнительной персоны. Когда ребенка спросили насчет странного персонажа, он ответил, что проводил с ним время за деньги. К слову, не просто «проводил», а подвергался насилию.

– Мои одноклассники решили встретиться с этим педофилом, и его избили.

«Задел в личных высказываниях»

Окольными путями редакция связалась с одним учинителей драки Егором. Если про педофила в принципе все понятно (сложный возраст, жажда справедливости и правосудия), то остается загадкой: что послужило причиной жестокого нападения на юнца с велосипедом?

– У нашего знакомого умерли мать и отец. Женя (которого избили, – прим. «КП») задел их в личных высказываниях. Он спровоцировал агрессию, обзывался. Потом начался конфликт. Я не могу сказать, почему мы не просто поговорили и начали бить его, но мы быстро осознали свой проступок.

Егор подчеркнул, что он с друзьями подошел к парню после драки. Они купили ему воды, салфеток, чтобы как-то искупить свою вину. Женя простил своих обидчиков.

– Перед подростком мы извинились. Я не понимаю, почему в социальных сетях пишут полную «дичь» насчет этого. Драки произошли не в один день. Видео с педофилом появилось в апреле, с Женей – в марте.

К слову, Женя не одногодка нападавших – он старше их и учится в колледже. Собеседник издания сообщил, что не в курсе, почему инциденты попали на видео, а также кто и для чего снимал происходящее на камеру. Также Егор утверждает, что живет в нормальной и благополучной семье, как и его друзья.

«Не хотел расстраивать родителей»

Как считают родители пострадавшего Жени? На этот вопрос ответила тетя мальчика Светлана, с которой мы обсудили случившееся. Она объяснила, что Женя не отважился рассказать об избиении своей маме, потому что «не хотел расстраивать родителей».

– Он им сказал, что упал с велика, потом родители сами случайно обо всем узнали. После публикации видео к ним приехали инспекторы ПДН (отдела по делам несовершеннолетних). Мама Жени еще с одной мамой пострадавшего мальчика написали заявление в полицию.

Но правоохранители поспешили огорчить взволнованных старших – им пояснили, что за содеянное молодежь получит только штраф. Светлана с возмущением подчеркнула, что от рук банды школьников продолжают страдать дети.

– Женя отказался заявлять на них. Он не учится в этой школе и просто проезжал там на велике. Пострадавших много, но родители боятся обращаться в органы, потому что знают – их детям будет только хуже. А вообще надо обратить еще внимание на школу. Там всегда из жертвы буллинга стараются сделать виноватого. В этой школе всегда так – толпой на того, кто слабее. И директор всегда на стороне нападавших.

«Клевета и оговор»

Директор МБОУ «СОШ № 78» Татьяна Кулешова утверждает, что слова родителей по поводу ситуации и бездействия образовательной среды можно расценивать только как клевету:

– Это называется клевета и оговор – определенная статья. Когда в школе узнали об избиении, социальный педагог и завуч по воспитательной работе тут же занялись этим вопросом. Все видео сначала проверили, все отработали органы профилактики, инспектор по делам несовершеннолетних. Школа не имеет права назначать какие-то штрафы родителям – это полномочия органов. Но сказать, что школа бездействует или потакает молодым людям – это ложь.

Директор добавила, что комиссия приходила в СОШ. Родителям подростков выписали штрафы, детей поставили на учет. В том числе ребята находятся на внутришкольном учете.

– Естественно, есть проблемы, что дети проживают в не совсем благополучных семьях. С ними проводится систематическая работа.

В следственный комитет выезжала завуч по воспитательной работе. Мы связались и с ней. Оксана Геннадьевна оказалось немногословной, но она подметила одну любопытную деталь – в органах завели уголовное дело.

– Мы тут же обратились к инспектору по делам несовершеннолетних в ПДН. С ребятами мы провели профилактические мероприятия.

Правоохранители

В полиции не хотят быть голословными, поэтому вышеизложенный комментарий не дополняют. По словам начальника Отдела информации и общественных связей приморского УМВД Ирины Сыровой, проверка по поводу инцидентов продолжается. Одно ясно точно – профилактическими беседами подростки не отделаются. Исход может быть разным: это может быть и постановка на профилактический учет, и помещение в центр временного содержания. Все будет зависеть от результата проверки и вклада каждой конкретной личности в злодеяния.

Редакция обратилась в следком, чтобы уточнить многие подробности этой истории. В органах пообещали дать комментарии, но пока информация уточняется. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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