Следком Приморья завел уголовное дело в отношении подростков-хулиганов, избивших парня и мужчину

Следователи продолжают расследование уголовного дела. Архив «КП». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ситуация со подростками, весной этого года избившими парня и мужчину в районе улицы Нейбута, продолжается. «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала, что, по мнению местных жителей, хулиганы держат район в страхе, своими историями делились и тетя пострадавшего молодого человека, и ученик одной из школ района, и даже руководство того учреждения, в котором учится банда.

11 сентября Следственный комитет РФ по Приморскому краю подтвердил серьезность ситуации – сотрудники ведомства завели уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. Этот раздел уголовного кодекса наказывает за хулиганство, совершенное либо с применением оружия или похожих предметов, либо же организованной группой лиц. В принципе, подходят два описания: подростки избивали толпой, при этом в кадрах с мужчиной один из них просит у оператора кастет.

Санкция по этой части следующая: штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или же семь лет за решеткой.

Итак, вернемся непосредственно к ситуации.

– Два человека под стражей, у остальных другая мера пресечения, – уточнили изданию DV.KP.RU в пресс-службе СУ СК РФ по ПК.

Также редакция добивается подтверждения или опровержения информации о том, что мужчина, которого избили подростки, в настоящее время сидит.

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