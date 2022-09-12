Михаил Дегтярев в эфире радио. Иллюстрация из архива КП. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, известный на весь Дальний Восток резкими высказываниями в сторону прибрежного соседа – Приморья – вновь попал во внимание медиа. Определенный резонанс вызвало высказывание главы региона о том, что он не против (даже очень хотел бы) отправиться добровольцем на фронт и командовать штабом территориальной обороны. Однако весельчаки буквально восприняли пожелания главы, и петиция с просьбой осуществить мечту Дегтярева внезапно набрала аж 25 тысяч подписей.

– Я бы сам поехал, с удовольствием, но нельзя, у меня бронь из-за губернаторства. Командир штаба территориальной обороны – по должности все губернаторы. Нельзя бросать пост, а так бы…– рассказал ранее Михаил Дегтярев на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке.

Петицию на небезызвестном портале Change.org на 15 часов 12 сентября подписали более 24,9 тысячи россиян из разных регионов страны. Инициатором ее выступил некий Данил Максимов родом из Магнитогорска; иронично, что автор (намеренно или нет) неправильно написал фамилию чиновника – с буквой К вместо Г. Петиция предлагает освободить Михаила Владимировича от должности регионального главы, чтобы он мог «осуществить мечту» – поехать на «передок».

К слову, в Хабаровском крае формируются сразу два именных контрактных батальона. Один из них получил имя первого генерал-губернатора Приамурья Барона Корфа, создание формирования поддержал Дегтярев лично. Добровольческий батальон предлагает желающим краткосрочные контракты, чтобы отправиться в Донбасс. Выплаты доходят до 250 тысяч рублей в месяц. Военнослужащим также положены все меры поддержки: единовременная финансовая помощь и льготы для их семей.

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