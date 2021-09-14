Михаил Дегтярев о Владивостоке: «по сравнению с Хабаровском, это уездный город»

Врио губернатора Хабаровского края в гостях на радио «Комсомолки» в марте Фото: Владлена ТЕРЯЕВА

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев вновь обругал дальневосточную столицу. О том, что Хабаровск во всем превосходит Владивосток, Дегтярев заявил на «прямой линии», как сообщило издание «ФедералПресс».

- Я стал чаще бывать во Владивостоке по долгу службы. По сравнению с Хабаровском, это уездный город. И по чистоте, и по внешнему виду – небо и земля. Не могу понять, что там столичного, - сказал Дегтярев.

Врио Хабаровского края также заявил, что город под его опекой во всем «делает» Владивосток», и так якобы будет всегда.

В марте Дегтярев публично назвал Владивосток «тупиком Ильича», Хабаровский край он также предложил именовать Приморским. Дело в том, что протяженность его береговой линии (2300 километров) больше прибрежной линии Приморья (1500 километров).

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