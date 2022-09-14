В Приморье дальневосточный леопард напал на человека

Видеокадры с нападением хищника на людей разлетелись по социальным сетям. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В Приморском крае произошел не самый приятный инцидент с редчайшим пятнистым хищником. По непонятным причинам молодой леопард подошел слишком близко к людям в село Красный Яр, пробрался во двор и напал на человека. По крайней мере так пишут очевидцы в социальных сетях. Люди рассказывают, что мужчина еле отбился от дикого зверя, который его чуть не загрыз. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» узнал некоторые подробности этого инцидента.

В пресс-службе «Земли леопарда» рассказали, что все произошло примерно в 30 километрах от границ национального парка. Есть предположение, что именно эту редкую кошку когда-то заметили у села Утесное, но тогда хищник не демонстрировал конфликтного поведения.

– У нас нет информации о том, что леопард напал на человека. Однако его поведение не типично для здорового дальневосточного леопарда. На место выехала конфликтная группа Охотнадзора для отлова хищника.

На месте также работают научные сотрудники ФГБУ «Земля леопарда». Судя по видеоролику, который опубликовали очевидцы, зверь очень агрессивно настроен. Что могло послужить причиной такого поведения, предстоит выяснить специалистам. Потому что для дикого зверя норма – избегать человека. Возможно леопард болен или напуган. Редакция будет следить за развитием событий.

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