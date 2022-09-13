Сыт и доволен? Что случилось с приморским котенком леопарда, умиравшим от истощения

Малыш-леопард идет на поправку. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Котенка редкого пятнистого хищника без матери нашли сотрудники национального парка «Земля леопарда» еще в июле. Он был истощен, к тому же бедняжка подхватил паразитов, но его передали в заботливые руки ветеринаров в Центр реабилитации. Тогда малышу присвоили номер Leo 260M.

Теперь игривому котенку уже 6 месяцев. Он живет в открытом вольере и сам охотится на кроликов Оттачивание этого навыка - одна из частей реабилитации. К животному специально запускают зверьков. Когда леопард подрастет, его будут учить охотиться на копытных. Тогда он сможет вернуться в дикую природу и прокормить себя.

В вольере у котенка есть места, где он может укрыться от человека. Это как раз таки вторая часть реабилитации. Для леопарда важно бояться людей.

Сейчас животное ни в чем не нуждается – пьет из искусственного фонтанчика и ест мясо и живые корма, которые приобрели с помощью неравнодушных людей. Собирали пожертвования на сайте заповедника.

– Мы выражаем большую благодарность всем неравнодушным людям, которые помогли и помогают в сборе средств на питание для котенка. Делая такое пожертвование, вы помогаете не только этому конкретному котёнку, но и всей популяции редчайшего дальневосточного леопарда, – отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».

Кстати, в сентябре маленького хищника провакцинировали от инфекционных заболеваний. Для того чтобы провести новый медосмотр, леопарда нужно было обездвижить, однако сделать это оказалось не так просто.

Напоминаем, что в этом году во Владивостоке прошел II Международный форум по сохранению тигра, в 24 сентября пройдет традиционный День Тигра. «Комсомольская правда - Владивосток» уже публиковала программу праздника.

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