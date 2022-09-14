В регионе «омолаживается» алкогольная зависимость. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Недавно Приморский край вошел в число самых пьющих регионов России. Действительно ли ситуация в регионе ухудшилась, как не стать жертвой алкогольной зависимости и как уберечь детей от пагубной привычки – об этом в эфире радио «Комсомольская правда» на волне 90.4 FM Галина Кочеткова поговорила с Игорем Ковалевым, заведующим поликлиникой краевого наркологического диспансера, врачом психиатром-наркологом высшей категории, кандидатом медицинских наук.

Игорь Ковалев. Фото: Елизавета ЕНИНА

– Начнем, пожалуй, с того, что буквально на днях в СМИ появилась новость о том, что Приморский край занял первое место в рейтинге по количеству самых пьющих жителей. Действительно ли статистика такая, и можно ли по ней сказать, что в регионе стали больше употреблять?

– Статистика – это конкретные данные, которые о чем-то позволяют судить. С разных подходов можно рассуждать: с точки зрения продажи алкоголя, заболеваемости, смертности, связанной с употреблением. Это будут разные цифры. Я бы сказал, что в этом аспекте мы все-таки были в средних позициях. Возможно, с точки зрения продаж алкоголя – да, мы можем быть первыми. Все-таки Владивосток – город моряков. В городе много не местных, часть России здесь работает, трудятся именно на рабочих специальностях: моряки, рыбаки, военные – это все-таки мужская часть населения и это стрессовая работа. Поэтому продажи – это косвенные показатели, по ним нельзя судить о том, что идет именно зависимое употребление.

– Алкоголь не только причина неадекватного поведения, но и причина многих заболеваний. Если разбираться с медицинской точки зрения, насколько он вреден и что в нашем организме попадает под удар в первую очередь?

– Алкоголь – это в определенной мере релаксант, средство, позволяющее расслабиться. Соответственно, небольшие дозы не вредят здоровому взрослому организму. Организм приспособлен к переработке вещества (если он не суррогатный), если идет умеренное употребление – раз в неделю, в месяц. Например, бокал вина больше придаст успокоения и релаксации, чем вызовет проблемы со здоровьем. Речь идет о том, что в какой-то момент наступают проблемные отношения с алкоголем, которые на уровне населения выглядят как бытовое пьянство, а на уровне медицины это уже пагубное употребление. Вот когда идет пагубное или бытовое употребление, тогда начинаются повышенные дозы, которые организм уже не успевает перерабатывать. Здесь начинаются проблемы со здоровьем, потому что избыточное употребление веществ создает токсические эффекты. Организм не справляется, и появляются заболевания. На этом этапе необходимо работать, проводить мероприятия, уточнять у пациента, есть ли связь его заболевания с употреблением алкоголя или нет. В целом, общая масса населения грамотная, информация о вреде этих веществ есть. Поэтому достаточно просто говорить об этой проблеме, тогда хотя бы часть людей задумается и умерит употребление. Здесь главное уйти от системы, от регулярности, от завышенных доз.

– А на каком этапе наступает привыкание к алкоголю? Как не перейти эту черту и не потерять над этим контроль?

– Да, ключевая фраза именно «потеря контроля» над употреблением алкоголя. Потеря контроля над дозой, над регулярностью, над своим состоянием. Зависимость и проблемные отношения с выпивкой начинаются тогда, когда человек уже с утра испытывает синдром психической зависимости и думает о том, что он будет пить вечером, завтра или в пятницу. Идет это мышление в голове, которое начинает раздувать тягу, увеличивать потребность и желание. Если раньше он пил бутылку вина, то теперь ему нужно две или три. Это говорит о росте толерантности, появляется систематическое употребление. Человек периодически начинает напиваться, порой идет переход на более крепкие напитки, организм перестает справляться – здесь уже формируется зависимость. Основная проблема в том, что после потери контроля, вернуться на малые дозировки не получится. Часть мозга уже поражена, и выпить становится привычкой. Тогда у человека остается два варианта: напиваться, тратить свое здоровье и получать заболевание, либо полностью не употреблять спиртные продукты. А вот как раз на этапе становления зависимости, если человек обратит на это внимание, еще есть возможность выйти на контролируемое потребление и попытаться вернуться к каким-то минимальным дозировкам. А если он пропускает этот момент, уже страдает от похмелья, абстиненции, то это уже невозможно, здесь только полный отказ от алкоголя.

– Когда я проходила медкомиссию, нарколог мне сказал, что организм сам вырабатывает спирт, но с годами его вырабатывается меньше, поэтому нужно его восполнять. Это правда?

– Конечно это прекрасная сказка, но на самом деле это не так выглядит. У организма просто нет необходимости вырабатывать этот алкоголь. Конечно, процесс брожения в организме тоже происходит, такое исследование мы проводили на квасе. Когда человек делает глоток и через несколько секунд выдыхает, то там есть показания на алкометре. Но буквально через десять минут прибор показывает просто нули.

– А с точки зрения медицины, почему у человека вырабатывается эта зависимость и кто чаще всего подвержен ей?

– Средняя схема выглядит следующим образом: мозговые клетки взаимодействуют друг с другом через так называемый синапс, это некое подобие розетки. Там происходит множество разных процессов. Соответственно, когда человек получает эмоции, позитив, живет активно, все это способствует работе импульса и выработке серотонина. Позже он понимает, что ему хорошо, когда он работает. Тогда он начинает работать 24 часа в сутки. Но система организма строится только на балансах. Если человек начинает делать чего-то слишком много, включаются другие системы – разрушения, ломки – и начинают губить его, то есть он много работает, но ему плохо. Тогда он ищет другие способы выйти из ситуации. Как промежуточные варианты здесь появляются алкоголь, медикаменты, другие вещества. Но они работают искусственно, допинговым путем. Это все закрепляется в мозге как положительный рефлекс и дальше уже устанавливается система. Позже она начнет давать сбой и требовать больше. В принципе, это биохимия мозга, которая нас загоняет в тупик. Нужно нормальное взаимодействие: хочешь работать – работай, не хочешь – отдыхай, отдохнул – развлекись. Если найти себя в этом, потребность в алкоголе будет меньше.

– Правда ли, что есть генетическая зависимость?

– В генетику и память закодировано какое-то количество информации, в том числе о взаимодействии со спиртным. Допустим, есть алкогольдегидрогеназа, который способствует разрушению этого алкоголя. У некоторых наций, наших малых народностей, он работает меньше. Таким образом, они более склонны к зависимости. Также генетически мозг копирует поведенческие моменты наших предков. Если поведение было зависимое, то потомок может стать алкоголиком и по этой причине. Часть информации генетически обусловлена и если сбор анамнеза позволяет это предположить, то этому человеку еще больше нужно обратить внимание на правильное взаимодействие с выпивкой. Поэтому, конечно, предрасположенность в этом есть.

– Каким пациентам с алкогольной зависимостью сложнее от нее избавиться? Есть народное мнение, что женщинам труднее, это правда?

– Когда человек выходит на последнюю стадию зависимости, весь организм поражен алкоголем, тогда лечить уже очень сложно. Если он имеет другие сопутствующие заболевания, психические расстройства, эндокринные болезни, потребность в употреблении спиртного выше, и лечение проходит сложнее. Женщин лечить тоже трудно, потому что вмешивается гормональная система, шире эмоциональность, избыточная нагрузка от работы и содержания дома – все это создает гораздо больше сложностей. Но если правильно пройти процедуры лечения, реабилитационные программы, то это дает очень хорошие результаты, люди выходят на отказ от алкоголя, получают трезвость, здоровье, социальную жизнь.

– Если сравнивать предыдущие годы, по Приморью стало больше людей, зависимых от алкоголя?

– Общая тенденция статистики периодически прыгает: то повышается, то снижается. Многое еще зависит от государственной политики, от внешних факторов. Ограничительные меры по продаже алкоголя имели свое место. Неконтролируемая зависимость ограничилась внешними факторами. За последние 10 лет употребление алкоголя в России уменьшилось в два раза: с 18 до 9,5 литров.

– А много ли среди ваших пациентов молодых людей?

– Если лет 10-20 назад алкоголизм был уделом людей 35-40 лет, то сейчас идет «омоложение» проблемы. Иногда люди 23-25 лет имеют четкие синдромы зависимости со всеми клиническими симптомами. Пациенты рассказывают, что начали употребление в раннем возрасте, а в молодой организм легче встраиваются все эти механизмы, плюс действует и психологическая потребность быть взрослее. Так очень быстро формируется дефектное поведение. Второй момент – идут изменения в выборе алкоголя. Если раньше зависимость формировалась у людей, употребляющих водочные изделия, то сейчас идет формирование пивного алкоголизма, у женщин – винного. Это тоже определенная сложность.

Есть тенденция к одиночному употреблению и самостоятельному производству алкоголя.

Касательно лечения, человеку 35-40 лет есть с чем сравнивать, если став алкоголиком он потерял работу, должность, жену. А молодому человеку не скажешь: «Смотри, что ты потерял». У него ничего не было. Принципиально он не понимает для чего работать, куда стремиться. Цеплять молодых людей достаточно сложно, наша наркологическая служба ищет новые подходы, иные модели восприятия действительности и пытается найти мотивацию, чтобы вывести человека на отказ от спиртного. Тем самым уменьшить смертность и увеличить здоровье нации.

– Родителям стоит вести разговоры на эту тему со своими детьми?

– Конечно, нужно оказывать влияние. Принципиально все начинается с детства, и самое ведущее влияние на нас оказывают родители. Смотря на их поведение, ребенок копирует его, осознанно либо неосознанно. Родителям нужно показывать пример, абсолютно нельзя устраивать такие праздники, когда родители пьют алкоголь, а дети пьют лимонад из похожих бутылок. Если хотите организовать детский праздник, не надо выпивать рядом с малышами. Нужно совместное вовлечение в какие-то процессы: поиграть, сходить в бассейн, на велосипеде кататься. Это и будет профилактика.

– Подводя итоги, что бы вы хотели сказать нашим читателям?

– Я бы хотел всем пожелать здоровья, радости, все-таки наш город перспективный, растущий, у нас появляются новые места, площадки, парки, скверы. Давайте заниматься здоровьем. Не забывайте про детишек, своим поведением вы вовлечете их в этот здоровый образ жизни.

Напомним, что недавно Приморский край оказался одним из самых пьющих регионов страны – об этом «Комсомольская правда» писала в отдельном материале.

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