«Совсем плохая ситуация»: выяснилось, кто на Дальнем Востоке больше всех пьет

Иллюстрация из архива. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Приморский край оказался одним из самых пьющих регионов в стране. Ситуацию с алкоголем на Дальнем Востоке профессор Сеченовского университета Андрей Демин назвал «совсем плохой».

В целом, динамика по России очень хорошая: глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что потребление алкоголя в России с 2008 по 2021-й снизилось почти на 43%. Неясно, из-за чего произошел такой внушительный спад. Возможно, вырос уровень осознанности житель, а может, алкоголь просто стал не всем по карману. В любом случае 9 литров на душу населения в год, а именно столько приходилось на человека в России в 2021, это недопустимая цифра. Регионы Дальнего Востока по показателю и вовсе лидируют.

– Средняя цифра нас не должна устраивать, потому что очень важна ситуация в регионах. Среди них есть те, где уже оборота алкоголя нет совсем, а есть те, где совсем плохая ситуация. Это Центральная Россия, Дальний Восток, Приморский край, – рассказал Демин.

Конкретных цифр, к сожалению, специалист не озвучил. Ситуация с алкоголем осталась непрокомментированой и главной Минздрава Алексеем Мурашко.

Демин тем не менее подчеркнул, что в дальневосточных регионах у многих людей есть диагноз хронического алкоголизма, а это, как известно, может передаваться в семье. Да и в целом спиртное смертельно вредит здоровью.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» много раз писала о ситуациях, когда опьянение приводило к страшным последствиям. Среди них: авария с трагическим концом для мамы в 5-летним ребенком и поджог автомобиля.

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