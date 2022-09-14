Маска подозреваемого. Фото: предоставлено КП

Деталями обросла история с загадочным нападением подростка на сотрудника органов. 16-летний юноша, студент колледжа, в маске Гая Фокса (сначала очевидцы сочли, что это маска персонажа хоррора «Крик») и ножом прогуливался по скверу на проспекте 100-летия Владивостока. Оказалось, что парень первым атаковал полицейского: подошел со спины и брызнул в лицо баллончиком, рассказал источник «КП – Владивосток».

Нож, который изъяли полицейские. Фото: предоставлено КП

Сотрудник выстрелил из табельного оружия, но парень вновь попытался напасть и уже достал нож. В ответ он получил пулю в бедро и опешил. Парня удалось задержать и госпитализировать. Позже начались разбирательства – уже в отделе полиции. По предварительным данным полицейских, юноша действовал по заказу радикальной группировки – ему пообещали 100 тысяч рублей за нападение. Неясно, почему выбрали именно этого сотрудника и кто был заказчиком. Однако изучение данных смартфона подозреваемого показало, что он состоял в радикальных группах по типу «Убей полицейского – получи вознаграждение».

Как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток», официально в УМВД Приморья рассказали, что все материалы по делу передадут в следственные органы. Вероятно, парня ждет уголовное дело и серьезный приговор.

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