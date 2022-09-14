В Приморье умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин

Владимир Николаевич Сунгоркин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный редактор и глава медиагруппы «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин скончался на 69-м году жизни. Известный журналист вместе с коллегами из разных регионов отправился в автопробег «По следам Арсеньева» через Приморский край.

Владимир Николаевич прибыл во Владивосток во время проведения VII Восточного экономического форума, где выступил на нескольких сессиях.

Затем главный редактор посетил офис владивостокского филиала. Владимир Николаевич был бодр, весел и как всегда общителен с коллегами. Ничего не предвещало беды.

После вместе с командой «Комсомолки» он отправился через Приморье, цель – проехать на автомобилях по следам (две тысячи километров) Владимира Клавдиевича Арсеньева. Автопробег был приурочен к 150-летию со дня рождения великого путешественника и исследователя: Владивосток – Чугуевка – Кавалерово – Дальнегорск – Терней, река Амгу – Мельничное – Дальнереченск – Хабаровск.

Команда автопробега успела преодолеть половину пути, не помешал и прошедший в Приморье тайфун, который размыл дороги.

В среду, 14 сентября, из глубины региона поступили тревожные вести – у Владимира Николаевича случился инсульт. Через некоторое время стало известно, что он скончался. Трагедия произошла в селе Мельничное Красноармейского района.

Глава Издательского дома «Комсомольская правда» посещал приморскую столицу и ранее. В 2021 году он стал участником эфира радио «КП» во Владивостоке.

Журналисты «Комсомолки» скорбят об уходе главного редактора медиагруппы и приносят соболезнования друзьям, близким и родным Владимира Николаевича Сунгоркина.