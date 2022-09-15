Показал, что такое победа над собой: товарищ легендарного редактора «Комсомолки» поделился воспоминаниями

Владимир Сунгоркин вместе с Павлом Савинкиным. Фото: архив Павла Савинкина Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

14 сентября в Приморье во время экспедиции от инсульта умер генеральный директор АО «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Об этой печальной новости узнали люди, которым выдалось учиться, работать и идти по жизни плечом к плечу с этим удивительным человеком. Одним из таких людей является писатель и журналист Павел Савинкин. Он учился с Владимиром Николаевичем на журфаке и у него остались теплые воспоминания об этом добром времени.

Владимир Сунгоркин со своей первой супругой Ольгой в компании друзей (слева). Фото: архив Павла Савинкина Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Воспоминания Павла Савинкина

Мы с Вовой жили вместе в общежитии в одной комнате, нас называли 167-седьмисты. Я мог бы, кончено, много высоких слов сказать о том, какой Сунгоркин был прекрасный журналист, но я хочу поделиться другими воспоминаниями. Например, как он ходил с загипсованной ногой на экзамены, а как только выздоровел, помчал по всем пещерам Приморского края и Камчатки, поднимался на вершины и нас – пацанов-однокурсников звал с собой.

Покорили Пидан

Самый запоминающийся поход был на Пидан. Сейчас, говорят, это маршрут для новичков, но в начале 80-х это было серьезное путешествие. Тряслись в поезде, ловили попутки, топали пешком, поднимались в гору. Помню, как мы добрались до вершины, нашли записку в бутылке от предыдущей группы, написали свою. Ощущение победы над самим собой – вот, что ценно. И спасибо Вове за эти воспоминания. Он был целеустремленным человеком, все время двигался к цели. А какой он талантливый! Со всего курса на практику в «Комсомольскую правду» попал именно Сунгоркин.

Высокая должность Владимира не стала помехой для крепкой дружбы с Павлом. Фото: архив Павла Савинкина Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Вспомнили, как это было

Наша дружба продолжилась и после университета. Владимир поболтал со мной по телефону предложил создать в социальных сетях группу «ДВГУ 70-80» и позвать всех наших. Столько людей смогли вспомнить студенчество, обменяться фотографиями и рассказать, как сложилась их жизнь.

Его карьера – это высокий полет. Но никакого пафоса никогда не было, когда мы встречались с ним в Москве, он был настоящий классный мужик. И как же больно было слушать радио «Комсомолки» и узнать такую страшную новость о его смерти. Я тут же стал звонить ребятам, общим друзьям, все в шоке. Володя – величина в журналистике. Никогда не боялся писать правду. И его мы запомнили смелым, порядочным, простым, а главное хорошим человеком. Мне очень жаль, это потеря, настоящая утрата…

Писатель и журналист Павел Савинкин. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

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