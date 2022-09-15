«Суня никогда не забывал нас»: каким человеком запомнился знакомым Владимир Сунгоркин

Владимир Сунгоркин оставил интервью в двух книгах Людмилы Васильевны. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во время экспедиции по родному Дальнему Востоку скончался главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Здесь, во Владивостоке, живут его товарищи, одногруппники и люди, которым он помогал в работе. Корреспондент «КП-Владивосток» пообщался с доктором филологических наук, профессором Людмилой Васильевой, которая поделилась воспоминаниями о, тогда еще, студенте.

Впервые Людмила Алексеевна встретила тогда еще студента Сунгоркина в поезде, который отправлялся из Дальнереченска во Владивосток. Она была командиром сельскохозяйственного студенческого отряда журналистов, вывозила молодежь. Будущий глава «Комсомолки» делал первые шаги в журналистике, был спецкором многотиражной газеты ДВГУ «Ленинец». У него уже тогда было все по-взрослому. «Дорога длинная, и мы практически до утра говорили, говорили. У него было столько планов. Это был его третий курс. Запомнила его фразу: «Трудятся от темнадцати до темнадцати».

Людмила Васильевна познакомилась с будущим редактором «Комсомолки» в поезде.

– Мне, молодому преподавателю, не хватало практического опыта. Обратилась к уже редактору «Комсомольской правды» с просьбой пройти стажировку в центральной «Комсомолке». Он пригласил, помог найти гостиницу, и два месяца я работала в отделе писем. Для меня это была прекрасная журналистская школа.

Когда я выиграла грант, написала книгу о новых формах подачи в журналистике «Делаем новости», то меня ждал сюрприз. Я Володю не просила, но он написал предисловие к книге. Не просто дежурные полстранички, а десять страниц. Чутье его в оценке книги не подвело, она выдержала семь изданий.

Во время последней нашей встречи попросила написать текст для книги «Отзыв на пароль «Я с журфака ДВГУ» неизменен: «Сработаемся», посвященной 60-летию журфака. Володя уже был в самолете, но мы успели переговорить. Интервью с ним стало украшением юбилейной книги.

О Володе студенты и преподаватели университета с придыханием говорили: «Талант. Как он пишет!» Все годы работы в «Комсомолке» он никогда не забывал свой журфак, нас, преподавателей, ребят, с которыми учился. Порядочность и память о близких тебе людях – дорогого стоят в наше время. Сейчас в ходу слоган: «Будьте проще, и люди к вам потянутся». Суня был доступен для всех. Талантлив, ироничен, блестящий журналист, менеджер, порядочный человек. И редкостный трудяга. Ему не нужно было играть в простоту. Ему верили и тянулись к нему. Он - из журналистской тусовки, он наш. Мы его все любили.

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