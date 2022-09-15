Всех заслуг и не перечислишь: Татьяна Прудкогляд рассказала о том, каким человеком был главный редактор «Комсомольской правды»

Владимир Сунгоркин жил журналистикой. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

14 сентября из жизни ушел человек, который привнес в журналистику огромный вклад. Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет в Приморском крае во время экспедиции. Его близкие, родные и друзья вспоминают его, как верного товарища, справедливого руководителя и талантливого журналиста. Воспоминаниями об этом удивительном человеке поделилась Татьяна Прудкогляд, доцент Департамента коммуникаций и медиа ДВФУ.

Воспоминания Татьяны Прудкогляд

С Владимиром Сунгоркиным мы общались в последний раз на Медиасаммите во Владивостоке. Он провел встречу с журналистами, внимательно осмотрел фотоэкспозицию в фойе из жизни преподавателей, студентов, выпускников ДВФУ (в прошлом ДВГУ), где мы все когда-то учились. Радовался знакомым лицам, вспоминал преподавателей. Потом дал интервью студентам из телевизионной студии университета. Лучший из лучших наших выпускников.

Он поднял газету до огромных тиражей. Развивал издательское дело. Библиотека «Комсомольской правды» - лучшая! Владимир входил в пятерку лучших медиаменеджеров России. Писал и издавал книги, был продюсером документальных фильмов. Радиостанция «КП» - круглосуточно вещающий успешный проект о самых важных новостях в мире.

Владимир был членом Общественной палаты России и Всемирной организации редакторов газет. Да разве все перечислишь! Университет всегда гордился таким выпускником! Студенты не забудут встречи с ним, где он любил пошутить и с юмором вспоминал свои учебные годы. Будем всегда помнить Владимира Сунгоркина.

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