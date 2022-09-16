Балтийский корабль «Смольный» преодолел 15 тысяч морских миль арктического перехода и прибыл во Владивосток

«Смольный» вышел из Кронштадта 1 августа. Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота

В рамках второго этапа дальнего штурманского похода в приморскую столицу прибыл учебный корабль Балтийского флота «Смольный». Об этом рассказали в пресс-службе Тихоокеанского флота.

С судна на пирс сошли большее 200 курсантов Военно-морского института из Санкт-Петербурга, которые завершили штурманскую практику, назад они вернутся на самолете. В ближайшее время на корабль прибудут курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова. Ребята начнут выполнять задачи следующего дальнего штурманского похода.

Курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова. Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота

Скоро на корабль прибудут курсанты ТОВВМУ им. С.О.Макарова. Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота

«Смольный» вышел из Кронштадта сразу после проведения Дня ВМФ, то есть 1 августа. За время арктического перехода будущие офицеры преодолели 15 тысяч морских миль по Северному пути, побывали в Балтийске, Североморске, в бухте Эмма, на Соловецких островах и в Петропавловске-Камчатском. Ребята прошли практику, несли вахту и улучшали свои здания.

За время арктического перехода ребята преодолели 15 тысяч морских миль. Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота

Во Владивостоке «Смольный» пополнит свои запасы, а после отдыха экипажа отправится в дальний поход по обратному маршруту с курсантами ТОВВМУ на борту.

По обратному маршруту «Смольный» пойдет после пополнения запасов. Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота

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