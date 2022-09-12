Следователи Тихоокеанского флота почтили память русского офицера и путешественника Владимира Арсеньева

10 сентября исполнилось 150 лет со дня рождения Владимира Арсеньева. Фото: ВСУ СК России по ТОФ

В субботу, 10 сентября, жители Приморья отметили 150 лет со дня рождения русского географа, писателя, этнографа, члена Императорского русского географического общества подполковника Владимира Арсеньева. Перед праздником сотрудники ВСУ СК РФ по Тихоокеанскому флоты посетили Морское кладбище и возложили цветы к могиле известного путешественника.

Арсеньев один из первых описал рельеф Приморья, нашел неизвестные истоки самых крупным рек края, впервые подробно исследовал горную систему Сихотэ-Алиня, которые были просто «белыми пятнами» на картах нашего и юга Хабаровского края.

С 1911-1915 годы Арсеньев провел секретные экспедиции по борьбе с бандитами. Фото: ВСУ СК России по ТОФ

Первые раскопки исследователь провел в устьях рек Сучан, Цимухе и Шаморы, большинство из своих находок он передал в Русский музей.

Арсеньев не только путешественник и географ, но и этнограф. Он изучал быт и нравы коренных народов, которые населяли Дальний Восток. Он смог доказать, что нанайцы, орочи и удэгейцы – потомки древнего и изначального населения восточной части России и Сибири.

За 26 лет службы в качестве Владимир Клавдиевич прошел путь от подпрапорщика до подполковника. В 1911-1915 годах он провел ряд секретных экспедиций по борьбе с бандитами, браконьерами и нелегальными иммигрантами.

Могила путешественника находится на Морском кладбище во Владивостоке. Фото: ВСУ СК России по ТОФ

Многим улицам в городах бывшего СССР присвоили имя путешественника, и Приморье не исключение, в честь него также назвали краеведческий музей во Владивостоке.

Напомним, что в честь дня рождения Владимира Клавдиевича в Приморья на сопке Увальная открыли новую видовую площадку имени Владимира Арсеньева и Дерсу Узала. «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала подробнее о жизни географа, а также о его знакомстве с проводником и новым другом.

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