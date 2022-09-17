На Камчатке школьница ранила своего сверстника ножом на глазах у местных жителей

Произошло все на детской площадке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На одной из детских площадок одного из городов Камчатского края произошла страшная ситуация. По словам местных жителей, десятилетняя девочка ударила ножом своего сверстника. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали очевидцы, на детской площадке в Вилючинске школьница ранила сверстника канцелярским ножом. Девочка ударила его острым предметом в голову чуть ниже затылка. И все это на глазах у других людей, которые вызвали скорую помощь.

Медики обработали и зашили рану, а самого мальчика отправили домой на амбулаторное лечение.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с пресс-службой УМВД по Камчатскому краю.

– Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося, все лица установлены.

Открытым остается вопрос, что же заставило школьницу схватиться за нож и ранить другого ученика. Но найти ответ предстоит специалистам.

Напомним, что в Фокино в одной их квартир нашли женщину с перерезанным горлом. Тело умершей нашла ее дочь. Следственный комитет ищет подозреваемых.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.