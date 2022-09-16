Жительнице Фокино перерезали горло прямо в ее квартире, тело нашла дочь

Специалисты разыскивают подозреваемых. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жесткое убийство произошло в приморском городе Фокино. Местной жительнице перерезали горло прямо у нее дома.

Случилось все на Строительной, 3. Тело женщины с перерезанным горлом в ее же квартире нашла дочка. По предварительным данным, в жилище что-то искали, так как все перевернуто верх дном, пропал телефон убитой.

Соседи женщины говорят, что она торговала спиртом, но сама была приличной, жалоб на нее не было. Что стало причиной убийства, неизвестно. Возможно, ее хотел ограбить один из клиентов, но она пыталась дать отпор.

Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская, на месте работают следователи, выясняют, кто мог совершить преступление. Уголовное дело завели по статье 105 УК РФ (убийство).

Ранее «Комсомолка» писала о громком преступлении, которое также произошло в Фокино. Летом прошлого года возле мусорных баков местные жители нашли человеческую ногу, а спустя время – другие части тела, в том числе и голову.

Убийцей оказался супруг погибшей. По словам соседей, приморцы часто конфликтовали, мужчина избивал женщину. За преступление расчленителю назначили девять лет лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

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