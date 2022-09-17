Гендиректор АО «Примавтодор» рассказал, что осложняет ремонт мостов в Приморье

Около недели гендиректор провел в Лазовском районе. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

В Приморье восстанавливают транспортное сообщение между населенными пунктами, пострадавшими в результате проливных дождей тайфуна «Хиннамнор». Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, ведутся отсыпки подходов к мостам, восстанавливают дорожное полотно. Дорожники работают сменами, практически в круглосуточном режиме. Также напомним, что в крае ввели режим ЧС федерального уровня. О том, какая ситуация с дорогами и мостами в крае, сколько участков уже восстановлено, в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке рассказал генеральный директор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов.

– Как прошла эта неделя? В каком режиме?

– В рабочем, я провел эту неделю полностью в Лазовском районе. Он больше всего пострадал от паводков.

Еще в 12 районах края повреждены мосты и дороги. Было ограничено движение к некоторым населенным пунктам. В некоторых местах до сих пор нет транспортного сообщения.

– Какая ситуация в Лазовском районе?

– Здесь несколько краевых дорог: Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово, Лазо-Заповедный, Киевка-Преображение, Сокольчи-Валентин и Звездочка-Чистоводное.

Если говорить про дорогу Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово – это основная трасса, там движение было прервано и восстановлено в течение суток. В течение нескольких дней починили на этой дороге семь мостов, движение осуществлялось без ограничений для всех видов транспорта.

Наиболее сложная ситуация у нас на дороге Лазо-Заповедный. Там отрезало села Кишиневка, Беневское, Свободное, Чистоводное. Транспортного сообщения не было в Киевке и Преображении, обмыло мост, но его восстановили достаточно быстро. У Преображения есть существенный плюс – можно доставлять груз и забирать людей морским транспортом.

– В проблемные зоны даже спецтехника проехать не может?

– За селом Беневском размыло дорогу, река Киевка поменяла русло, переливы здесь около 300-400 метров. Сначала надо загнать ее в старое русло, а потом восстановить дорогу, поставить дополнительный мост или оперативно восстановить проезд.

Мы пробиваемся бульдозерами, чтобы могли проехать автомобили с грузом, медикаментами и продовольствием. Из села забирали тех, кому нужна была помощь врачей, также ежедневно работает вертолет, чтобы перевозить людей на «большую землю».

– Кто должен заниматься расчисткой русел рек?

– Водные объекты относятся к федеральным положениям. Другой вопрос в том, что никак не осуществляется мониторинг состояния русел рек и их расчистка.

Мы можем мосты строить каждый день в том месте, где река нашла себе новое русло, но ситуацию это не спасет. Я считаю, что гораздо проще передать полномочия в муниципалитеты, чтобы они провели соответствующие обследования. Мы бы все реки завели в старое русло, а наши мосты стояли бы и спокойно работали.

Некоторые переливы достигают 300-400 метров. Фото: Елизавета ЕНИНА

– Что сложнее восстановить: мост или подходы к нему?

– Гораздо проще починить подход, отсыпать его и обратно поставить на место. Иногда для спасения моста мы прорывали эскалатором насыпь, чтобы спустить воду.

– На сегодняшний день, что осложняет работу?

– Есть проблемы с доставкой большой техники. В муниципалитетах ее нет. Когда началось ЧП, все подрядные организации, которые строят и ремонтируют мосты, оставили свои объекты и бросились на борьбу со стихией.

В Лазовском районе у нас кроме «Примавтодора» и компании «СпецТранс» работают «Трансстроймеханизация» и «Спецу». Мы привлекли технику у «Спецтехники». Перебросили ее морем через Преображение.

– А людей хватает?

– Да, но все же нам требуется больше техники с механизаторами, имеющими опыт по расчистке завалов, русел, по восстановлению подходов. Нам хорошо помогает авиалесоохрана, МЧС. Они пилят деревья для устройства заборных стенок. Работаем все вместе.

– Есть ли какая-нибудь помощь от местного населения?

– Да, мы общаемся с населением, прислушиваемся к советам людей. Например, в Ольгинском районе в прошлый тайфун мужчина подошел и сказал: «Ребята, вы будете здесь вечно жить на восстановлении, пока вы километром выше по течению не направите реку в ее старое русло». Аналогичная ситуация по всем районам. Есть старожилы, которые помогают нам. В Лазовском районе проблемы с гостиницами, местные жители свои дома предоставляют.

– Сколько мостов пострадало в Приморье и требует незамедлительного ремонта или замены?

– Обрушенных мостов и тех, где повреждены несущие конструкции, не так много. Думаю, не больше десятка. А вот размытых подходов много. Только в Лазовском районе их около 60 из 74. Я предполагаю, что в наиболее пострадавших районах, то есть в Ольгинском, Лазовском, Партизанском, Чугуевском обмыто около 70-80% мостов.

По словам Алексея Ширшова, специалистам не хватает большой техники. Фото: Елизавета ЕНИНА

– Как, в целом, ситуация с мостами в крае? Они часто обрушаются. Можно ли как-то это исправить?

– Эту ситуацию можно исправить. У нас в крае свыше 1600 мостов, многие из них стоят больше 50 лет. Олег Николаевич, когда вернулся в Приморье, увидел эту проблему. Сейчас проектируется ежегодно порядка 25-30 сооружений. Если раньше строились 1-3 разрушенных моста в год, сейчас по плану количество достигает не меньше 10. Я думаю, эта цифра будет увеличиваться.

– Возможно ли, к примеру, ликвидировать последствия и построить дороги в следующем году?

– Губернатор дал поручение приступить в этом году. Для этого наше министерство приглашает компании и рассматривает варианты. Сейчас попроще, так как основной сезон строительства и ремонта дорог закончился. Организации освободились и будут работать всю зиму. Устройство гравийных дорог позволяет работать в любое время года.

– Можно ли назвать приблизительно сроки, когда завершится ликвидация последствий тайфуна?

– Десятки километров дорог смыло. Мы посчитали, что у нас серьезно разрушено больше 200 участков протяженность в 342 километра по краю. Это очень много. Даже если брать Лазовский район, где я неделю жил, там десятки километров трассы вовсе нет.

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