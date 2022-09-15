Особенно сильно пострадали Находкинский и Партизанский городские округа. Фото: Соцсети

15 сентября в Приморье ввели режим ЧС федерального уровня. Губернатор региона Олег Кожемяко просил объявить чрезвычайное положение еще 9 числа. Правда, до этого он доложил президенту РФ Владимиру Путину, что «особых последствий нет».

Решение приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Заседание провел глава МЧС России Александр Куренков и губернатор региона.

Причиной стали сильные дожди, прошедшие в Приморском крае. Их принесли два тайфуна подряд. Из-за осадков реки вышли из берегов, потоками смыло мосты, размыло дороги, затопило населенные пункты, а также сошел мощный сель. Погибли люди.

– Все это привело к самому сильному за всю историю наблюдений нарушению работы транспортной инфраструктуры, энергетики, коммунального и сельского хозяйства, – обозначили в пресс-службе министерства ЧС РФ. – По предварительной оценке, ущерб от непогоды превышает три миллиарда рублей.

Затраты неподъемные для края, поэтому правительство страны выделит деньги из резервного фонда, добавил Куренков.

Сейчас специалисты продолжают трудиться в усиленном режиме и ликвидируют последствия стихии: восстанавливают проезды, возвращают свет в дома. Но фронт работ еще слишком обширен, часть населенных пунктов все еще отрезана от «большой земли». В связи с этим было принято решение временно увеличить количество внутренних рейсов до отдаленных районов.

Напомним, региону угрожает новый тайфун – Muifa. Местные синоптики неоднократно меняли прогноз, и, согласно последним данным, циклон довольно сильно зацепит край. Ожидаются сильные дожди на большей территории Приморья.

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