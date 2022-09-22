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Владивосток22 сентября 2022 4:27

Самозанятый йогой

Как статус самозанятого помог преподавателю йоги получить поддержку от государства на развитие своего дела
Антон КОРОЛЬ
Мужчина посмотрел на проблемы со здоровьем как на источник возможностей.

Мужчина посмотрел на проблемы со здоровьем как на источник возможностей.

Фото: Личный архив героя публикации

Иван Батраченко ежедневно стал заниматься йогой, чтобы решить проблемы со здоровьем. Со временем увлечение древними оздоровительными практиками превратилось в профессию. После того, как преподаватель йоги зарегистрировался в статусе самозанятого и обратился в центр «Мой бизнес», он смог заключить социальный контракт и получить из госбюджета средства на открытие собственной йога-студии.

Иван Батраченко.

Иван Батраченко.

Фото: Личный архив героя публикации

Ивану было 23 года, когда он, крепкий, атлетически сложенный парень, столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Внезапно пальцы рук и ног, а потом и конечности, стали терять чувствительность.

– Возможно, так проявились последствия укуса клеща. Служил в армии, ходили в армейский поход. Врачи делали неутешительные прогнозы и говорили, что нужно просто смириться и продолжать жить дальше. Но принять себя таким, как есть, немощным, беспомощным, я не мог. И в отчаянье я пробовал все, что хоть каким-то образом могло помочь, – вспоминает мужчина.

Рассказывая свою историю, Иван старается не обсуждать причины и осуждать кого-то. Для него это не так важно, как то, что сделал он сам, чтобы восстановить здоровье и работоспособность.

«Жизнь одна, и она того стоит»

По словам Ивана, сначала ему нужно было «промыть мозги» и поменять отношение к той ситуации, в которой он оказался. В этом ему помогла книга М. Норбекова «Опыт дурака, или Ключ к прозрению». Ее еще называют «руководство к действию для хронически больного-неудачника».

Вместо того чтобы жалеть себя и сокрушаться, как «несправедлива» судьба, молодой мужчина стал смотреть на проблемы со здоровьем как на источник возможностей, а не «причину всех бед». В конце концов, если бы не проблемы со здоровьем, Иван не оказался бы в классе по йоге у Галины Ивановны Сверщевской.

На своих занятиях Иван Батраченко делится знаниями и личным опытом, как восстановить здоровье с помощью практик йоги.

На своих занятиях Иван Батраченко делится знаниями и личным опытом, как восстановить здоровье с помощью практик йоги.

Фото: Личный архив героя публикации

– Заниматься было невероятно тяжело, хотелось все бросить и забыть, как страшный сон. Но, благодаря своему первому учителю по йоге, я понял, что жизнь одна, и она того стоит. С тех самых пор я практикую йогу ежедневно, только в воскресенье даю телу заслуженный отдых, – рассказывает Иван.

Регулярные занятия дали долгожданный результат. И даже больше, о чем Иван и мечтать не мог. В поисках знаний о древних оздоровительных и духовных практиках Иван стал путешествовать. Побывал в Корее, Индонезии, на Бали, в Китае. Неожиданно для себя на три года остался жить в Пекине, где начал вести занятия по йоге.

«Мне просто предлагали разные возможности, и я ими пользовался»

В «пандемийный» 2020 год пришлось вернуться во Владивосток и начать с «нуля». Иван поступил в Дальневосточную государственную академию физической культуры, где изучает методы адаптивной физкультуры. Набрал группу учеников. От одной из учениц преподаватель йоги узнал о центре «Мой Бизнес». По его словам, вся эта информация пришла к нему как ответ на внутренний вопрос: «Как развивать свое дело?».

Чтобы бесплатно получить в центре «Мой бизнес» услуги на развитие своего дела, нужно легализовать свою деятельность и зарегистрироваться как самозанятый. Новый статус открыл для частного преподавателя новые возможности.

– Мне просто предлагали разные возможности, а я ими пользовался. Всего за три недели в центре «Мой бизнес» мне подготовили бизнес-план, который был необходим для заключения социального контракта на 350 тысяч рублей. Я успешно защитил свой бизнес-план. Кроме того, меня бесплатно проконсультировали по продвижению и маркетингу. Бесплатно сделали профессиональную фотосессию. Все было оперативно и просто: никаких городских телефонов, до которых невозможно дозвониться. Вся переписка велась через мессенджеры.

Полученные из краевого бюджета средства Иван Батраченко планирует использовать как стартовый капитал для открытия во Владивостоке йога-студии, где взрослым и детям будут помогать восстанавливать и сохранять свое здоровье.

Подробнее о том, какие возможности могут получить предприниматели и самозанятые Приморского края для развития своего дела, можно узнать по телефону центра «Мой бизнес» 8 (423) 279-59-09 и на сайте https://mb.primorsky.ru/services/

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Мой бизнес: Истории