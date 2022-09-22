Самозанятый йогой

Мужчина посмотрел на проблемы со здоровьем как на источник возможностей. Фото: Личный архив героя публикации

Иван Батраченко ежедневно стал заниматься йогой, чтобы решить проблемы со здоровьем. Со временем увлечение древними оздоровительными практиками превратилось в профессию. После того, как преподаватель йоги зарегистрировался в статусе самозанятого и обратился в центр «Мой бизнес», он смог заключить социальный контракт и получить из госбюджета средства на открытие собственной йога-студии.

Иван Батраченко. Фото: Личный архив героя публикации

Ивану было 23 года, когда он, крепкий, атлетически сложенный парень, столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Внезапно пальцы рук и ног, а потом и конечности, стали терять чувствительность.

– Возможно, так проявились последствия укуса клеща. Служил в армии, ходили в армейский поход. Врачи делали неутешительные прогнозы и говорили, что нужно просто смириться и продолжать жить дальше. Но принять себя таким, как есть, немощным, беспомощным, я не мог. И в отчаянье я пробовал все, что хоть каким-то образом могло помочь, – вспоминает мужчина.

Рассказывая свою историю, Иван старается не обсуждать причины и осуждать кого-то. Для него это не так важно, как то, что сделал он сам, чтобы восстановить здоровье и работоспособность.

«Жизнь одна, и она того стоит»

По словам Ивана, сначала ему нужно было «промыть мозги» и поменять отношение к той ситуации, в которой он оказался. В этом ему помогла книга М. Норбекова «Опыт дурака, или Ключ к прозрению». Ее еще называют «руководство к действию для хронически больного-неудачника».

Вместо того чтобы жалеть себя и сокрушаться, как «несправедлива» судьба, молодой мужчина стал смотреть на проблемы со здоровьем как на источник возможностей, а не «причину всех бед». В конце концов, если бы не проблемы со здоровьем, Иван не оказался бы в классе по йоге у Галины Ивановны Сверщевской.

На своих занятиях Иван Батраченко делится знаниями и личным опытом, как восстановить здоровье с помощью практик йоги. Фото: Личный архив героя публикации

– Заниматься было невероятно тяжело, хотелось все бросить и забыть, как страшный сон. Но, благодаря своему первому учителю по йоге, я понял, что жизнь одна, и она того стоит. С тех самых пор я практикую йогу ежедневно, только в воскресенье даю телу заслуженный отдых, – рассказывает Иван.

Регулярные занятия дали долгожданный результат. И даже больше, о чем Иван и мечтать не мог. В поисках знаний о древних оздоровительных и духовных практиках Иван стал путешествовать. Побывал в Корее, Индонезии, на Бали, в Китае. Неожиданно для себя на три года остался жить в Пекине, где начал вести занятия по йоге.

«Мне просто предлагали разные возможности, и я ими пользовался»

В «пандемийный» 2020 год пришлось вернуться во Владивосток и начать с «нуля». Иван поступил в Дальневосточную государственную академию физической культуры, где изучает методы адаптивной физкультуры. Набрал группу учеников. От одной из учениц преподаватель йоги узнал о центре «Мой Бизнес». По его словам, вся эта информация пришла к нему как ответ на внутренний вопрос: «Как развивать свое дело?».

Чтобы бесплатно получить в центре «Мой бизнес» услуги на развитие своего дела, нужно легализовать свою деятельность и зарегистрироваться как самозанятый. Новый статус открыл для частного преподавателя новые возможности.

– Мне просто предлагали разные возможности, а я ими пользовался. Всего за три недели в центре «Мой бизнес» мне подготовили бизнес-план, который был необходим для заключения социального контракта на 350 тысяч рублей. Я успешно защитил свой бизнес-план. Кроме того, меня бесплатно проконсультировали по продвижению и маркетингу. Бесплатно сделали профессиональную фотосессию. Все было оперативно и просто: никаких городских телефонов, до которых невозможно дозвониться. Вся переписка велась через мессенджеры.

Полученные из краевого бюджета средства Иван Батраченко планирует использовать как стартовый капитал для открытия во Владивостоке йога-студии, где взрослым и детям будут помогать восстанавливать и сохранять свое здоровье.

Подробнее о том, какие возможности могут получить предприниматели и самозанятые Приморского края для развития своего дела, можно узнать по телефону центра «Мой бизнес» 8 (423) 279-59-09 и на сайте https://mb.primorsky.ru/services/

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