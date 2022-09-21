Специалисты ТИНРО рассказали, почему серый кит оказался у берегов Приморья

Ученые рассказали, кого можно встретить в Японском море и у берегов Приморья. Фото: Shutterstock

Несколько дней назад приморцы переживали за судьбу кита, которого выбросило на берег Находки в район мыса Неприступный. Около шести часов животное билось за жизнь в бухте Врангеля на мелководье, а после самостоятельно ушло на глубину.

По словам местных жителей, они обращались в специальные службы, но никто не смог помочь млекопитающему.

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» связалась со специалистами ТИНРО, которые рассказали, что заходы серых китов в прибрежные воды Приморского края отмечаются регулярно.

– Особенность кормового поведения серых китов – это питание придонными организмами в прибрежных водах, на относительно небольших глубинах. В связи с этим, серые киты часто оказываются в прибойной полосе, такая ситуация не является для них критической. Киты способны самостоятельно покинуть мелководье, – прокомментировали сотрудники научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Необходимо подчеркнуть, что акватория Приморского края находится на путях регулярных осенне-весенних миграций десяти видов млекопитающих. Постоянно в этих водах обитает только ларга и переселенное в 2019 году стадо белух. В теплое время года люди зачастую могут встретить косаток, малых полосатиков и сивучей.

– В последние несколько лет в воды Японского моря стали заходить тихоокеанские белобокие дельфины, стадо которых недавно наблюдали около Находки. Финвал, горбач, белокрылая морская свинья и северный плавун время от времени появляются во время миграций.

Кстати говоря, это уже не первая встреча рыбаков с китами в этом сезоне. В начале июня млекопитающее сопроводило лодку с моряками во Владивостоке. А еще не так давно гигантского горбатого кита заметили рыбаки на Курилах. Животное, лежа на боку, «помахало» ластой людям.

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