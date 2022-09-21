Тигр, мы с тобой! Фото: КП – Владивосток

По традиции в последнее воскресенье сентября жители и гости Владивостока отпразднуют один из самых любимых праздников – «День тигра»! Приморцев ждет разнообразная и красочная программа. Полосатое веселье начнется в 12 часов с карнавального шествия. На центральной площади будут работать тематические площадки, а еще запланирован большой концерт. О деталях «Дня тигра» и о значении этого мероприятия пообщались в эфире радио «Комсомольская правда» на волне 90.4 FM вместе с генеральным директором центра «Амурский тигр», кандидатом биологических наук Сергеем Арамилевым.

Генеральный директор центра «Амурский тигр», кандидат биологических наук Сергей Арамилев. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Роль праздника в жизни людей

– Этот праздник вне политики и каких-то дискуссий. Вопрос защиты полосатого хищника объединяет мир, а как еще влияет на нас «День тигра»?

– Те ужесточения, которые внесли в уголовный кодекс ради тигра, они точно также повлияли на защиту белого медведя, снежного барса, переднеазиатского леопарда и еще на ряд видов. И вот наш полосатый хищник выступил таким неким локомотивом, который помогает находить компромисс между сохранением дикой природы и экономическим развитием во всей нашей стране.

Как пройдет торжество

– А теперь давайте о праздновании. В полном формате возвращается «День тигра». Как вы готовитесь к этому мероприятию?

– Это очень большое мероприятие, основными организаторами, конечно, являются правительство Приморского края и администрация Владивостока, центр «Амурский тигр» традиционно выступает партнером. Для нас важно создать благоприятные условия, чтобы люди могли прийти и отдохнуть. Так что будут места, где покушать, развлекательные точки, на центральной площади вечером пройдет концерт. Набор исполнителей достаточно разнообразный, думаю, каждый найдет, что ему по душе. Но в первую очередь для нас важно, чтобы у людей была возможность погулять по родному красивому городу и еще раз восхититься тем, что мы живем с таким красивым и грациозным зверем.

– А в чем конкретные цели и задачи именно этого праздника?

– Показать пример всей стране. Об этом нужно говорить с детьми. Нам важно восстановить уровень экологического просвещения, который был в начале 90-х для того, чтобы будущее поколение понимало ценность окружающей среды. «День тигра» – это в первую очередь про людей, которые думают о природе и о себе. Краснокнижная кошка даже не знает, что в честь нее устраивают настоящий праздник.

Тигр, мы с тобой!

– Сейчас есть понимание, как улучшить работу, чтобы защитить этого редкого зверя?

– Знаете, мы очень опасались, как будет развиваться дальнейшая судьба тигра. Ведь во многих местах не просто уменьшилась его численность, он просто исчез. Тем не менее все страны, у которых есть проблемы с сохранением популяции этого зверя намерены и дальше прилагать усилия в защите полосатой кошки.

– Какую ответственность понесет человек, который навредил тигру?

– Есть расхожий миф, что в Китае вообще грозятся смертной казнью за убийство тигра, но это не так, просто браконьеру светит очень большой срок заключения, но количество приговоров очень маленькое. Дело в том, что сложно выявлять подобные случаи. И здесь есть наш плюс. Спасибо работе российского МВД, ФСБ и погрануправления. Даже Интерпол не может составить им конкуренции. Последние задержания крупных групп – это уже такие многосерийные детективы, очень большая тяжелая работа. Так что благодарю всех ребят, которые принимают в этом участие.

Полосатый и любопытный

– Достаточно ли кормовой базы в среде обитания тигров? Почему они выходят к людям?

– Тигр всегда выходил к людям. И встреч с ним стало больше, потому что и полосатых кошек теперь немало. Плюс сейчас такая техника, которая позволяет человеку пробираться в такие закоулки леса, где наткнуться на хищника вполне себе логичный исход событий. Если посмотреть на все видеоролики, которые выкладывают приморцы после встречи с краснокнижным зверем, нельзя сказать, что эти крупные кошки страдают от недостатка пищи. Наоборот, они очень упитанные, просто любопытные. Но тигры сразу понимают, что человек им не друг, оценивают взглядом и чаще всего просто уходят, если их не провоцировать.

– Какие цели у центра «Амурский тигр» на ближайший год?

– Мы должны завершить формирование системы по охране животного мира, повысить престижность профессии сотрудников заповедников и национальных парков, а также сделать так, чтобы диалог между государственными структурами, которые отвечают за надзор, охрану и контроль конкретных ситуаций населения был «прозрачным», быстрым и эффективным.

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