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21 сентября 2022 9:45

А ведь краснокнижная кошка даже ни о чем не догадывается: рассказываем, как пройдет праздник в черно-оранжевую полоску

Во Владивостоке с размахом отпразднуют «День тигра» в последнее воскресенье сентября
Екатерина МАКСИМОВА
Тигр, мы с тобой!

Тигр, мы с тобой!

Фото: КП – Владивосток

По традиции в последнее воскресенье сентября жители и гости Владивостока отпразднуют один из самых любимых праздников – «День тигра»! Приморцев ждет разнообразная и красочная программа. Полосатое веселье начнется в 12 часов с карнавального шествия. На центральной площади будут работать тематические площадки, а еще запланирован большой концерт. О деталях «Дня тигра» и о значении этого мероприятия пообщались в эфире радио «Комсомольская правда» на волне 90.4 FM вместе с генеральным директором центра «Амурский тигр», кандидатом биологических наук Сергеем Арамилевым.

Генеральный директор центра «Амурский тигр», кандидат биологических наук Сергей Арамилев.

Генеральный директор центра «Амурский тигр», кандидат биологических наук Сергей Арамилев.

Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Роль праздника в жизни людей

– Этот праздник вне политики и каких-то дискуссий. Вопрос защиты полосатого хищника объединяет мир, а как еще влияет на нас «День тигра»?

– Те ужесточения, которые внесли в уголовный кодекс ради тигра, они точно также повлияли на защиту белого медведя, снежного барса, переднеазиатского леопарда и еще на ряд видов. И вот наш полосатый хищник выступил таким неким локомотивом, который помогает находить компромисс между сохранением дикой природы и экономическим развитием во всей нашей стране.

Как пройдет торжество

– А теперь давайте о праздновании. В полном формате возвращается «День тигра». Как вы готовитесь к этому мероприятию?

– Это очень большое мероприятие, основными организаторами, конечно, являются правительство Приморского края и администрация Владивостока, центр «Амурский тигр» традиционно выступает партнером. Для нас важно создать благоприятные условия, чтобы люди могли прийти и отдохнуть. Так что будут места, где покушать, развлекательные точки, на центральной площади вечером пройдет концерт. Набор исполнителей достаточно разнообразный, думаю, каждый найдет, что ему по душе. Но в первую очередь для нас важно, чтобы у людей была возможность погулять по родному красивому городу и еще раз восхититься тем, что мы живем с таким красивым и грациозным зверем.

– А в чем конкретные цели и задачи именно этого праздника?

– Показать пример всей стране. Об этом нужно говорить с детьми. Нам важно восстановить уровень экологического просвещения, который был в начале 90-х для того, чтобы будущее поколение понимало ценность окружающей среды. «День тигра» – это в первую очередь про людей, которые думают о природе и о себе. Краснокнижная кошка даже не знает, что в честь нее устраивают настоящий праздник.

Тигр, мы с тобой!

– Сейчас есть понимание, как улучшить работу, чтобы защитить этого редкого зверя?

– Знаете, мы очень опасались, как будет развиваться дальнейшая судьба тигра. Ведь во многих местах не просто уменьшилась его численность, он просто исчез. Тем не менее все страны, у которых есть проблемы с сохранением популяции этого зверя намерены и дальше прилагать усилия в защите полосатой кошки.

– Какую ответственность понесет человек, который навредил тигру?

– Есть расхожий миф, что в Китае вообще грозятся смертной казнью за убийство тигра, но это не так, просто браконьеру светит очень большой срок заключения, но количество приговоров очень маленькое. Дело в том, что сложно выявлять подобные случаи. И здесь есть наш плюс. Спасибо работе российского МВД, ФСБ и погрануправления. Даже Интерпол не может составить им конкуренции. Последние задержания крупных групп – это уже такие многосерийные детективы, очень большая тяжелая работа. Так что благодарю всех ребят, которые принимают в этом участие.

Полосатый и любопытный

– Достаточно ли кормовой базы в среде обитания тигров? Почему они выходят к людям?

– Тигр всегда выходил к людям. И встреч с ним стало больше, потому что и полосатых кошек теперь немало. Плюс сейчас такая техника, которая позволяет человеку пробираться в такие закоулки леса, где наткнуться на хищника вполне себе логичный исход событий. Если посмотреть на все видеоролики, которые выкладывают приморцы после встречи с краснокнижным зверем, нельзя сказать, что эти крупные кошки страдают от недостатка пищи. Наоборот, они очень упитанные, просто любопытные. Но тигры сразу понимают, что человек им не друг, оценивают взглядом и чаще всего просто уходят, если их не провоцировать.

– Какие цели у центра «Амурский тигр» на ближайший год?

– Мы должны завершить формирование системы по охране животного мира, повысить престижность профессии сотрудников заповедников и национальных парков, а также сделать так, чтобы диалог между государственными структурами, которые отвечают за надзор, охрану и контроль конкретных ситуаций населения был «прозрачным», быстрым и эффективным.

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