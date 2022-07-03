«Себя показать и на других посмотреть»: в Приморье тигр вышел к людям

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

В Приморском крае замечен очередной случай вылазки тигра к людям. На этот раз в Находкинском городском округе. Об этом, кстати, рассказали в центре «Амурский тигр». Хозяина тайги успели снять на видео. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Где конкретно приморцы встретили полосатого хищника – сотрудники «Амурского тигра» не сообщают по понятным причинам. Однако видеоролик встречи прилагают. Где-то на территории Находкинского городского округа прямо из леса на бездорожную трассу, а точнее на обочину, вышел тигр. Животное встало возле дерева, вальяжно огляделось вокруг, будто бы осматривая свои владения, а после – неспешно удалилось восвояси.

- Тигр вышел из леса на других посмотреть и себя показать. Ему быстро надоело и он ушел обратно, - шутят в центре «Амурский тигр».

К слову, Приморье – это то место, где по пути домой можно запросто встретиться с тигром. В таких ситуациях важно не провоцировать животное. Если вы увидели хищника, находясь в салоне авто, лучшее, что можете сделать, это полюбоваться им издалека и отправиться дальше. Так и поступили герои еще одной истории, которая произошла в Кировском районе Приморского края.

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