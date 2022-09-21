Снимок полосатого с фотоловушек. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Популяция краснокнижного амурского тигра в Приморье выросла. Как подсчитали специалисты в 2022 году, на территории национального парка «Земля леопарда» живут уже 48 взрослых особей и 10 тигрят. Об этом отчитались в пресс-службе парка.

Амурского тигра можно назвать национальным достоянием России, больше всего представителей вида живет именно здесь, среди богатых лесов и снежных хребтов.

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Гордость Дальнего Востока в самой высокой плотности тигра среди всех заповедников нашей страны. Это результат надежной охраны территории и поддержания кормовой базы. Тигр – вершина пищевой цепи. Поэтому важно, чтобы в парка было большое поголовье диких копытных. В «Земле леопарда» содержатся около 30 тысяч пятнистых оленей, косуль и кабанов, на которых и охотится редкий хищник

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В результате всех охранных мер, если в 2021 году в парке насчитали 41 особь, то в 2022 эта цифра увеличилась на 17%. При этом самок в два раза больше, чем самцов. Именно этот фактор – признак стабильности численности вида.

– Из общего количества зарегистрированных взрослых тигров за указанный период 15 являются новыми для нашей территории, и большая часть этих новичков – это именно молодые расселяющиеся особи из известных выводков. Численность и плотность населения тигра растут, и это ожидаемый результат природоохранной работы в нацпарке – индикатор ее успешности, – подчеркнула Дина Матюхина, старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда».

Напомним, что в ближайшем будущем дальневосточных тигров будут использовать для разведения вида в Средней и Центральной Азии.

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