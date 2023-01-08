Тематическая иллюстрация. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дальнобойщики из России пересекли границу с Китаем впервые за долгое время. Ранее в период жестких ограничений (с 2021 года) они могли только проехать пункт пропуска, оставить грузовой автомобиль или прицепить контейнер и покинуть территорию КНР. Теперь у них появилась возможность присутствовать при погрузочно-разгрузочных работах и ночевать в гостиницах за рубежом 8 января.

В сети появилось видео, как большегруз с отечественными номерами едет на фоне китайского погранпункта. Так, фура Volvo с российским водителем первой зашла в Хуньчунь в районе таможенного поста МАПП «Краскино». Вскоре такое же сообщение возобновится на АПП «Пограничный» – Суйфыньхэ, расположенного в провинции Хэйлунцзян. Для длительного пребывания в Китае водителям необходимо иметь при себе полный бумажный пакет документов вместо электронного.

Теперь, когда отпали сомнения, что поездки в КНР вполне реальны, остается вопрос: как долго ждать возобновления туристических маршрутов по открытым погранпунктам? Ранее в разговоре с «КП – Владивосток» руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский отметил, что график работы пунктов пропуска находится только на стадии формирования, которое зависит от многих факторов. В их числе составление рекомендаций Роспортебнадзора и условий пропуска.

В то же время с 8 января Государственное управление Китая по делам миграции начинает принимать паспорта от туристов для регитрации. У тех, кто собирается посетить КНР, наличие COVID-19 проверятся не будет, но ПЦР сделать придется. Тестирование необходимо провести за 48 часов до отправления в Поднебесную и передать таможне.

Также будут сняты ограничения на международных пассажирских авиарейсах. С 8 января воскресенья китайские и зарубежные авиакомпании пассажирское сообщение будет проходить без введенных в 2020 году лимитов. Отменится требование властей КНР на ограниченное число пассажиров в 75% от общей вместимости самолетов. Скорее всего, пассажирское сообщение откроется в тестовом режиме на одном из этапов. По данным некоторых СМИ, на такой шаг в Китае могут пойти уже в феврале или в конце января.

Напомним, с 2020 года сообщение между Приморьем и КНР было приостановлено. В связи с пандемией коронавируса в Поднебесной ввели жесткие антиковидные меры. Недавно в 2022-м власти пошли на смягчение правил, в частности, из-за негодования местных жителей.

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