Фото: правительство Приморского края

Еще до начала частичной мобилизации в России, объявленной 21 сентября 2022 года, муниципалитеты в Приморья начали отказываться от пышных торжеств и фейерверков. Власти обосновали это решение солидарностью с военнослужащими, выполняющими боевые задачи в рамках СВО. С учетом, что к службе призвали многих мужчин, Олег Кожемяко, губернатор региона, призвал жителей отказаться от грандиозных концертов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Олег Николаевич пожелал оставить только спортивные мероприятия, торжественные собрания и чествование героев. Проводить их нужно, подчеркнул он, скромно и достойно.

– Не нужно пышных фейерверков, салютов, концертов на площадях. Людям повестки выдали. Для тех, у кого сын или муж пойдет служить, время сейчас очень тяжелое. Мы не думали, что это случится. В муниципалитетах по 50, 100, 150 людей, а где-то и больше получили повестки. Радость не коснется этих домов. Спортивные мероприятия мы можем проводить, патриотические тоже. Но не увеселительные. Не время широко праздновать, – цитирует пресс-служба регионального правительства слова губернатора.

Несколько муниципалитетов, как уже упоминалось, отказались от массовых торжеств заранее. Среди них, например, ЗАТО Фокино. Там администрация перенесла праздник в честь 115-летия поселка Дунай и День города Фокино В Спасске-Дальнем отменили утреннюю зарядку, которая должна была проходить 23 и 24 сентября.

Массовые мероприятия также перенесли на неопределенный срок в Арсеньевском городском округе. В Большем Камне аналогичная ситуация. В Уссурийске отменили праздничный салют 17 сентября – по просьбе местных жителей.

Несколько муниципалитетов огласили судьбу сэкономленных средств, например, власти Большекаменского ГО рассказали, что деньги отправят в Фонд помощи участникам СВО. Судьба расходов на фейерверки в других субъектах Приморья пока неизвестна.

ОБНОВЛЕНИЕ 11:30. В пресс-службе администрации Владивостока заявили, что отменяют праздничное шествие в честь «Дня тигра». Подробности – в отдельном материале.

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