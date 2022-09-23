Праздник должен был состояться 25 сентября. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке отменили праздничное шествие в честь «Дня тигра», которое должно было состояться 25 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе администрации приморской столицы, добавив, что также не будет и вечернего концерта.

Как поделились в мэрии, такое решение приняли после рекомендаций губернатора Приморья. В четверг, 22 сентября, Олег Кожемяко на совещании с главами муниципалитетов края посоветовал отказаться от проведения массовых праздничных мероприятий из-за объявленной в России частичной мобилизации.

И хоть «День тигра» отменили, жители и гости приморской столицы смогут посетить спортивные и патриотические события. Так, 23 сентября откроется гастроулица «От Арктики до Дальнего Востока», а 24 числа стартует марафон «Мосты Владивостока» из-за которого в городе ограничат движение автомобилей на некоторых участках. Также 24 и 25 сентября на территории Русской лыжни пройдет военно-патриотический фестиваль «Владивостокская крепость». Начнется мероприятия в 13:00.

В мэрии также отметили, что праздник «Осенины» не отменяют.

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