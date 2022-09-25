Для домов, которые должны сдать в 2023 году, только возводят фундамент. Фото: Правительство Приморского края

Администрации Владивостока поручили обратиться в краевую прокуратуру и к антимонопольщикам с целью проверить подрядчика, который строит дома на Русской, 57. Дома важные: предназначены для переселенцев из аварийного и ветхого жилья. Поэтому губернатор Олег Кожемяко, посетивший объекты с инспекцией накануне, 24 сентября, оставил далеко не комплиментарные отзывы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

ГДЕ ДЕНЬГИ?

Комплекс состоит из четырех домов, сдать которые нужно в 2023 году, а готовность составляет 10%. Впереди зима, шансы завершить строительство в сроки не оптимистичны. Губернатор отметил откровенно плохую организацию работ. Стоит отметить, что рабочие приступают к закладке фундамента, хотя грунт в это время года, очевидно, промерзнет. Земляные работы на объекте должны были закончить еще в прошлом году, более того, они уже оплачены авансом. Вопросы закономерны. Работы выполнены на 140 миллионов рублей, а получил подрядчик больше 300.

– Зимой, когда температурный режим станет минусовой, вы начнете заниматься фундаментами. Это приведет к дополнительным затратам, а благополучное для стройки время вы потеряли, – заявил губернатор.

Деньги ответственному за социально важный подряд перевели в рамках программы по переселению из аварийного и ветхого жилья. Теперь реальные затраты на материалы и движение финансов предстоит выяснить прокуратуре и ФАС. Контроль этого процесса Кожемяко поручил владивостокской администрации. Внятного ответа на вопросы от представителей застройщика губернатор не получил.

Макет домов на Русской, 57. Фото: Администрация Владивостока

Напомним, переселить на Русскую, 57, планируют жителей аварийного дома на Гамарника, 18а. Жилье по условиям контракта должно быть отдано с полной отделкой, санузлом и электропечью.

«ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ»

В рамках программы четыре дома на 494 квартиры, 122 из них получить должны дети-сироты. Возводятся объекты силами ООО Группы Компаний «Альянс» – это небезызвестный застройщик из Рязани. За время существования с 2012 года организация выиграла более 70 государственных подрядов на миллиарды рублей.

Среди проектов – создание «самой лучшей школы», как назвал ее мэр Владивостока Константин Шестаков, на Патрокле во Владивостоке за 1,8 миллиарда рублей. При этом компания была единственным участником аукциона. А цена контракта за время проектирования (с 2016 по 2021 год) выросла вдвое.

Дизайн проект школы на Патрокле. Фото: Администрация Владивостока

На родной земле, в Рязанской области, подрядчик уже отметился несколькими штрафами. В 2017 году региональная антимонопольная служба выяснила, что группа компаний «Альянс» держала нужные ей цены на торгах. Пришлось в наказание перевести в государственную казну 2 миллиона рублей. Оказалось, что ГК образована слиянием активов нескольких подрядчиков по дорожно-строительным работам.

Справедливости ради отметим, что подрядчик – постоянный поставщик услуг по застройке для госзаказчиков Рязани. Но сможет ли компания справиться с объектами во Владивостоке (а их Олег Николаевич назвал социально важными) – пока загадка.

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