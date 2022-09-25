На заводе собирают несколько моделей Mazda и инновационные двигатели. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 2012 года во Владивостоке успешно работает автозавод двух компаний: Mazda и «Соллерс Авто» (системообразующее предприятие, ранее известное как ОАО «Северсталь-Авто»). Накануне, 24 сентября, стало известно, что японский лицензиат рассматривает возможность прекратить производство машин на предприятии на фоне логистических проблем. Об этом сообщила японская газета Nikkei.

В компании обсуждают вопрос из-за неурядиц с цепочками поставок. Mazda может полностью выйти из совместного предприятия, отмечает издание. При этом решение о прекращении продаж автомобилей или ухода от технического обслуживания российских клиентов не принято.

В Nikkei отметили, что производство уже было приостановлено на фоне спецоперации России на Украине. Напомним, весной и летом работа продолжилась, а перерыв был объявлен лишь в мае 2022 года из-за праздников.

Стоит отметить, еще на полях ВЭФ-2022 6 сентября руководство компании заявило, что планирует продвигать собственные проекты и что не собирается закрывать завод по сборке машин Mazda. Среди проектов (по предварительным данным), например, локализованное производство автомобилей и комплектующих под брендом «Соллерс». В компании также ожидают укрепление сотрудничества с китайским автоконцерном Chery. А в 2021 году во время ВЭФ руководство заявило, что будет производить для Приморья электромобили.

СПРАВКА «КП»

Завод Sollers во Владивостоке открыли в 2009 году как единственный производитель авто на Дальнем Востоке. Первоначально предприятие выпускало южнокорейские внедорожники SsangYong, затем – автомобили Toyota Land Cruiser Prado. Оба проекта сейчас закрыты.

Сотрудничество с Mazda наладили в 2012 году. На заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке Mazda 6, Mazda CX-5,а также двигатели Mazda Skyactiv-G 2.0, как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток».

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