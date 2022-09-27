До ввода санкций делегаты Японии регулярно посещали Владивосток. Иллюстрация из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мотоки Тацунори – не самая популярная в политике стран АТР фигура. Беглый поиск по «Гуглу» не выдаст практически ничего. Японец несколько раз во Владивостоке участвовал во встречах приморских депутатов с генеральным консулом Японии Есидой Кэнсуке - это все, что нашел бы обычный пользователь. Однако 27 сентября господин Тацунори проснулся мировой знаменитостью (написали об этом даже в СМИ Мексики и Кубы, мы проверяли), а заодно и персоной нон грата. Вице-консула Японии задержали с поличным во Владивостоке по обвинению в шпионаже. «Комсомолка» связалась с экспертом, чтобы узнать последствия.

ОХОТА НА КРОТА

Как уже писала редакция, дипломата Тацунори (по чину – вице-консула японского посольства во Владивостоке) задержала ФСБ. Оператор запечатлел, как в одном из кафе дальневосточного центра человек, который должен был проложить мосты между странами, хотел за деньги получить сведения ограниченного характера. Речь об информации про экономическую ситуацию в Приморье после санкций и про совместные проекты с одной из стран АТР. Позже выяснилось, что целью чиновника была информация военного плана. Но, так как консула поймали с поличным, ничего собрать не удалось. Деталей в истории мало – в Федеральной службе безопасности, как правило, немногословны.

ШПИОНАЖ – ДРЕВНЕЙШАЯ ПРОФЕССИЯ

Стоит признать, считает политолог Ольга Кишаковская, что скандалы по шпионским вопросам случаются регулярно в мировой дипломатии. Действительно, только за август 15 сотрудников консульств Болгарии и Румынии объявили в МИД России персонами нон грата, следует из данных ведомства. Но случай, произошедший во Владивостоке – громкий прецедент. «КП» спросила политолога, как изменится дипломатическое сотрудничество России и Востока после японского «кота в мешке».

– Подозрительность с обеих сторон. При этом каждая сторона будет убеждена в ее обоснованности. Япония вряд ли свернет полностью сотрудничество, просто проявит осторожность. Предполагать, что все дипмиссии будут свернуты, – некорректно, – рассказала Ольга Кишаковская.

Эксперт отметила, что возможно усиление недоверия между Дальним Востоком и странами АТР, которые продавливают нас санкциями. В работе с иностранными ведомствами, считает Ольга Кишаковская, может вырасти напряжение:

– Все зависит от отношения этих государств к нашей стране и тому, что России сейчас приходится делать для защиты своих национальных интересов. Какие-то страны, вполне возможно, наоборот усилят сотрудничество, какие-то [из тех государств, с кем Россия налаживает сотрудничество] могут открыть консульства. С теми странами, которые вводят санкции и прочее, да, возможно усиление недоверия, сворачивание сотрудничества и прочие шаги. Но инициатором, предположу, будут выступать именно сами эти страны.

Напомним, на кадрах, опубликованных силовиками, Тацунори признался. Японской стороне заявлен протест по дипломатическим каналам. «Самураи» медлить не стали: сведения опровергли, вызвали российского посла в Японии Михаила Галузина в МИД и объявили обратный «решительный протест», потребовав извинений от России. Задержание консула во Владивостоке японцы назвали прискорбным фактом. А Тацунори тем временем депортируют на Родину.

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