Японского вице-консула, задержанного по подозрению в шпионаже во Владивостоке, отпустили

Вице-консул Японии. Фото: принтскрин видео, ЦОС ФСБ

Задержанного во Владивостоке за акцию шпионажа вице-консула Японии Мотоки Тацунори отпустили. Об этом dv.kp.ru сообщили источники в правоохранительных органах. Других деталей собеседники редакции пока не могут дать.

Вероятно, дипломат отправится на Родину. По закону из-за протеста японской стороне по дипломатическим каналам консул должен покинуть Россию в течение двух суток.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что консула задержали накануне, 26 сентября. Посол России в Японии Михаил Галузин был вызван в японский МИД, ему объявлен обратный «решительный протест». Страна восходящего солнца считают ситуацию неприемлемой.

В ФСБ сообщили, что Мотоки Тацунори признал вину. По данным ведомства, он попался с поличным при попытке получить сведения «ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае».

ОБНОВЛЕНИЕ 13:00.

В силовых структурах Приморья «Комсомольской правде – Владивосток» подтвердили, что консул должен покинуть Россию в течение 48 часов.

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