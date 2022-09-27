После трагедии в Ижевске в школах Владивостока еще больше усилили меры безопасности

Дети смогут пройти в школу только по карте, их будет встречать учитель. Фото: Анастасия Котлярова

Всю страну потрясла трагедия в Ижевске, которая произошла 26 сентября. Во Владивостоке в 2022 году в образовательных учреждениях ввели новую систему контроля и управления доступом от компании «Цифровое Приморье». Вопрос безопасности детей держали на контроле остро, а в связи с недавними ужасными событиями появятся новые, более строгие правила, сообщили в мэрии дальневосточной столицы.

Охране поручили уделить пристальное внимание контролю пропуска. Помимо этого, в течение недели кадровый состав и учащиеся пройдут дополнительный инструктаж о том, какие действия необходимо предпринимать в чрезвычайных ситуациях.

Специалист городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования Александр Шендрик подробно рассказал, как работает новая система безопасности, которую ввели в этом году.

– Такая система установлена во всех школах города. С начала нового учебного года она работала в тестовом режиме и проходила проверку. Начиная с этой недели, в ряде школ система уже функционирует, а ученики и педагоги получили карты доступа. В остальных учреждениях образования турникеты начнут работать в течение двух ближайших недель, когда базы данных, необходимые для контроля пропуска, будут сформированы.

Для учителей введут дежурства. Они будут встречать и провожать ребят. Фото: Анастасия Котлярова

Стоит также отметить, что система представляет собой не только турникет. Все проходы дополнительно оснащены рамочными металлодетекторами и системой видеонаблюдения. Кроме того, устройство пропуска сопряжено с системой пожарной безопасности. В случае чрезвычайного происшествия система «антипаника» срабатывает автоматически и открывает все затворы, чтобы учащиеся могли беспрепятственно покинуть здание.

Отметим, что руководство школ не менее пристально контролирует пропускной процесс: встречают и провожают детей вместе с охраной еще и дежурные учителя.

– В обязательном порядке каждую четверть мы проводим с учениками инструктажи и учебную эвакуацию, чтобы дети знали, как необходимо действовать в случае опасности. Также школьников в начале учебного дня и после уроков встречает и провожает дежурный учитель вместе с охраной. Само собой, посторонние лица, которые желают посетить учреждение, проходят контроль металодетектора, а также предоставляют охране документ, удостоверяющий личность, – объяснила директор Центра образования № 39 Наталья Севостьянихина.

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