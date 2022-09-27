Группа пьяных приморцев препятствовала аресту. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В результате жесткой потасовки в центре Владивостока пострадали три человека. После роковой ночи одному участнику конфликта грозит срок за нападение на полицейского при исполнении, а действия сотрудников органов проверит следственный комитет. «КП – Владивосток» поговорила с парнем, которому дубинкой рассекли бровь. Подробности – в нашем материале.

На днях в районе набережной Спортивной гавани между пьяной молодежью и сотрудниками МВД произошла стычка, о которой писала редакция. Кадры, где полицейские задерживали предполагаемого нарушителя, когда к ним подошла толпа прохожих и вмешалась в работу, облетели местные социальные сети. В ведомстве пояснили, что группа пьяных приморцев препятствовала аресту и пыталась отобрать пистолет у росгвардейца.

Мы связались с участником драки Егором (имя изменено – прим. ред.), и он рассказал, что шел в клуб с друзьями, когда увидел заварушку. По его словам, он вместе с компанией своих знакомых решил вмешаться в задержание, потому что мужчины в форме якобы ударили электрошокером несовершеннолетнего, который пытался скрыться от них.

– Я подошел к полиции. Начал задавать вопросы. Мне начали наступать на ноги. Затем меня схватили за руки и начали толкать. Я одернул руки, и мне прилетел удар дубинкой.

Судя по видео, еще один участник конфликта, который снимал ситуацию на телефон, получил головой по лицу. Как уверяет Егор, ему 17 лет. В этот момент сотрудник органов, достав пистолет, выкрикнул фразу, о которой мы ранее писали: «Я вам всем колени повыстреливаю».

После драки Егора забрали в отдел полиции, где ему стало плохо. Затем его доставили в больницу, зашили рану и привезли обратно в участок.

– Мне снова стало плохо, меня тошнило. Я попросил вызвать скорую помощь, но никто не вызвал. В отделе я просидел долго, а затем отправился в следственный комитет, где написал заявление.

В пресс-службе приморского СК пока ситуацию не комментируют. Подтверждение информации получить не удалось.

Молодой человек признал, что на момент потасовки находился в состоянии алкогольного опьянения. У него зафиксировали 0,8 промилле. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Он утверждает, что есть полное 7-минутная запись, на которой видно, что он не отбирал пистолет, но предоставить ролик редакции отказался.

Хронология:

Хотел отобрать пистолет: жесткая потасовка с участием полицейских произошла в центре Владивостока

Подвыпившая компания затеяла драку с полицейскими в столице Приморья (подробнее)

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