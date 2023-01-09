Проблема усугубляется с каждым днем. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Невыносимая вонь несколько месяцев стоит в доме №20 на улице Можайская во Владивостоке. В канализации под зданием прорвало трубу, фекальный запах постепенно достигает верхних этажей. Жильцы считают, что управляющая компания «Регион-ЖКХ» игнорирует обращения собственников квартир и не предпринимает никаких действий. В организации о проблеме знают, но разводят руками, так как участок с коммуникациями не входит в ее зону ответственности.

Как оказалось, проблема общая для трех домов, которые обслуживает УК на Можайской 24, 22, 20. Последнее здание находится ниже остальных, поэтому для него вопрос наиболее актуален.

– На данный момент в доме установлены колодцы Горканализации. Именно туда направлялись заявки жильцов. Согласно ответу, чтобы починить трубы, необходима спецтехника. Ее обещали направить еще в конце прошлого года. Для этого над коммуникациями убрали автомобили и расчистили пространство для подъезда. Из ответа понятно, что сейчас у предприятия машин нет, поэтому положение продолжает усугубляться, – рассказали «КП – Владивосток» в УК.

Прошлогоднее фото затопленной канализации. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В КГУП «Приморский водоканал» пообещали разобраться и уточнить, кому действительно предстоит решить проблему. Тем временем жильцы Можайской, 20, твердо намерены сменить обсуживающую компанию, поскольку из года в год ситуация повторяется.

– Живу в этом доме, третий этаж. В квартире постоянно запах отходов, канализации, фекалий. На протяжении нескольких лет наша УК даже не думает эту проблему как-либо решить, затягивают время. На протяжении нескольких месяцев запах только нарастает, с каждым днём хуже, мы дышим и травимся, – жалуется одна из жильцов.

Прошлогоднее фото затопленной канализации. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Дарья проживает на Можайской, 20, с момента сдачи постройки в эксплуатацию. По ее словам, управляющая компания не предоставляет отчеты о проделанных ремонтных работах совету дома даже по запросу с 2021 года. Наиболее активные горожане собирают подписи, чтобы подать иск на «Регион-ЖКХ» в суд.

Сейчас организация обслуживает 30 адресов: два в Ленинском, два в Первореченском, один в Советском и остальные в Первомайском районах.

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