Прогнившая крыша и дырки в полу: что происходит в доме на 2-й Строительной во Владивостоке

Внешний вид дома совсем не внушает доверия. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» после потопа в доме на 2-й Строительной, 12, посетил здание и пообщался с местной жительницей Натальей, которая рассказала, с какими еще проблемами сталкивается она и ее соседи.

ДОМ СТРАХА

По внешнему виду здания даже не скажешь, что здесь есть люди: голые стены, местами видны кирпичи, трещины и мусор, только одежда, которую повесили сушиться, намекает на признаки жизни.

На территории дома много мусора. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

В подъезде ситуация не лучше: стены словно не красили несколько десятков лет, да и в принципе не ремонтировали, все они усеяны дырами, лестница покрыта корочкой льда, полы на втором этаже неровные и скрипят (по словам Натальи, под линолеумом лежат двери). Картина, мягко говоря, неприятная.

Жильцы заделывают дырки в полах как могут. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Не маленькие отверстия есть и в стенах. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

После потопа заледенела лестница на второй этаж. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Вместе с собеседницей корреспондент «Комсомолки» прошел в ту самую квартиру, где и произошел порыв. Находиться здесь боязливо: в потолке зияет огромная дыра, а внизу валяются его крупные части. Официально здесь никто не живет, но, как поделилась женщина, сейчас это помещение занимает она.

Потолок в той самой квартире, где произошел потоп. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

НЕ ТОЛЬКО ДЫРЫ

Как поделилась наша собеседница, дом построили примерно в 1951 году, в него временно заселяли молодежь, которая приезжала во Владивосток по комсомольским путевкам. Сама Наталья заехала сюда в 2010-м, в том же году она и ее соседи скинулись по 1000 рублей с каждого человека, наняли эксперта, который и заключил – дом изношен на 76%. Согласно документам, в перекрытии и на лестницах образовались трещины, регулярные протечки воды, гниют деревянные конструкции и многие другие проблемы. По словам женщины, мэрия признала дом аварийным в 2013 году, но спустя год изменила его статус.

Дом построили в 1951 году. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Экспертиза признала дом аварийным в 2010 году. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

Дыры в полах и на потолке – это далеко не все. Несколько раз в месяц здесь выключают отопление, а в квартире, где произошел потоп, нет света. Где-то торчат провода, и жильцы переживают, что ночью все замкнет и случится пожар.

Из-за торчащих проводов жильцы боятся, что может начаться пожар. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

– Когда люди заселились, здесь вообще воды не было, провели при перестройке. На вид есть дома страшнее, но здесь и в 2012 году была труха, крышу никогда не перекрывали, а из самого здания кирпичи выпадают. Все вентиля сломались, что-либо перекрывать и ремонтировать смысла нет.

Среди соседок Натальи – мама 15-летнего ребенка-инвалида помогала ей справиться с потопом, другая – 78-летняя бабушка, которая тоже пытается привлечь внимание к проблеме.

Последствия потопа Наталье помогала убирать одна из соседок. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

– Мне обидно за жильцов, хочется, чтобы люди пожили в хороших условиях. Те, у кого появилась возможность, переехали. Если никакого результата не будет, я сниму видеоролик на фоне Золотого моста, чтобы рассказать о проблеме.

В этой истории все еще остаются вопросы. Например, действительно ли в 2014 году изменился статус дома, по какой причине, и считается ли он аварийным сейчас, какую помощь городские власти окажут жильцам и планируется ли расселение. Со всеми этими вопросами редакция обратилась в пресс-службу мэрии.

«Комосомлка» уже писала, что прокуратура и следственный комитет организовали проверку.

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