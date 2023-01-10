«Хранил "одноразовую смерть"»: двое мальчишек умерли в страшном взрыве в Приморье, виновным оказался отец одного из них

Приморца обвиняют по двум статьям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весной 2022 года село Владимировка в Приморье содрогнулось от взрыва. Оказалось, разорвался снаряд, с которыми играли двое мальчишек. Его они нашли в доме. Возможно, парнишки и не представляли всей опасности боеприпаса, но, видимо, этого не осознал и отец одного из них. Октябрьский районный суд Приморья признал виновным жителя села Владимировка, из-за которого погибли два несовершеннолетних ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Трагедия произошла в марте минувшего года. Во дворе дома на Приморской двоюродные братья нашли боеприпас, но во время игры по неосторожности спровоцировали его взрыв. Мальчик 11-ти лет, сын фигуранта, скончался на месте, а 12-летнего племянника мужчины доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ребенка. Он умер на следующий день.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» представитель ведомства, в руках у детей была кумулятивная противотанковая граната ПГ-26 к гранатомету РПГ-26 «Аглень». Известно, что дважды этот снаряд не стреляет, поэтому среди оружейников и военнослужащих его прозвали «одноразовой смертью». Сама граната может взорваться от удара – возможно, дети подкидывали ее.

Во время судебного заседания выяснилось, что боеприпас у мужчины появился в 2017 году. Он нашел его на территории своего дома, сложил к металлолому и хранил, не позаботившись о том, чтобы снаряд никто не нашел.

Приморца признали виновным по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение боеприпасов). В качестве наказания он проведет четыре года и шесть месяцев в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.

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