Сами по себе: крупнейший автозавод Дальнего Востока больше не будет прежним

Mazda 6 – одна из моделей, которую собирали до недавнего времени во Владивостоке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Компания «Соллерс Авто» (недавно вновь сменившее название на прежнее –просто «Соллерс» – по решению акционеров) подтвердила планы о разрыве долгих и весьма плодотворных отношений с Mazda. На правах паритета совместный автозавод во Владивостоке производил «японок» с 2012 года, но теперь отечественная компания собирается, что называется, сфокусировать все внимание на себе. Вот что рассказали «Комсомольской правде – Владивосток» в фирме после появления слухов о разладе между японским лицензиатом и российским ПАО:

– «Соллерс Авто» действительно обсуждает с Mazda вопрос прекращения производства автомобилей во Владивостоке и выкупа компанией доли Mazda в совместном предприятии. При этом «Соллерс Авто» уже разработал план перезапуска завода под производство автомобилей других брендов и в настоящее время финализирует переговоры по этому вопросу. Подробностями мы поделимся немного позднее.

Предприятие консолидирует завод в дальневосточном центре. При этом некоторое производство может переехать в европейскую часть РФ. Завод двигателей точно релоцируется, как уточнили в компании. Ходят слухи, что «Соллерс» наладит производство в Татарстане: простаивающее предприятие в Елабуге возобновит работу, но чем его загрузят – еще неясно. А во Владивостоке работа завода вполне вероятно может быть переориентирована на китайских партнеров: как уже писала «КП», на полях ВЭФ руководство «Соллерс» отчиталось об интересе к сотрудничеству с компанией из Поднебесной – китайским гигантом Chery. «Соллерс» также планирует запуск проектов под собственным брендом (возможно, речь даже о сборке автомобилей).

Стоит отметить, паритетная работа с Mazda – почти рекордсмен среди продолжительности жизни большинства иностранных автоконцернов в России. Дистрибьютором продукции все это время являлась «Мазда Мотор Рус», а владивостокская «Мазда Соллерс» – именно производителем. Ранее о приостановке отношений между компаниями писала японская газета Nikkei, но не уточнялось, планирует ли «Соллерс» выкупать долю. Подчеркивалось, что причина в логистических проблемах. Поставка комплектующих была приостановлена. К слову, тот же фактор погубил сотрудничество российского филиала Toyota в Петербурге с японским лицензиатом.

Для Дальнего Востока это был грандиозный успех. Сам завод открыли в 2009 году, тогда это был единственный производитель машин в ДФО. Первоначально предприятие выпускало южнокорейские мощные внедорожники SsangYong, потом – Toyota Land Cruiser Prado. Но до наших дней проекты не дожили. Однако марки Mazda6, Mazda CX-5 и Mazda CX-9 и уникальные двигатели выпускались регулярно до апреля 2022 года, а продажи лишь росли. Как именно изменится авторынок Дальнего Востока после разлада таких крупных игроков – пока остается только гадать.

РАНЕЕ:

Крупнейший автозавод Дальнего Востока может прекратить работу

Nikkei сообщила, что Mazda может остановить сотрудничество с «Соллерс Авто» и производство во Владивостоке (подробнее)

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