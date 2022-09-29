Мобилизованные из Приморья на большом десантном корабле ТОФ прибыли на учебный полигон

Корабль ТОФ. Фото: принтскрин видео, Минобороны РФ

В Приморском крае военнослужащие, призванные из числа резервистов, приступили к практическим занятиям по боевой подготовке. Запасники прибыли на огромном десантном корабле Тихоокеанского флота на тренировочный полигон. Внушающее гордость видео показало Минобороны РФ. Приморье, отметим, выступило одним из немногих регионов, в котором бойцов отправляют на учения морем.

– Все занятия проводятся под руководством опытных инструкторов, имеющих опыт боевых действий в современных вооруженных конфликтах, – добавили в пресс-службе Минобороны России.

Известно, что здесь с мобилизованными проведут учения по стрельбе из автоматов, метанию боевых гранат, вождению военных транспортных средств. Судя по реакции призывников-резервистов на кадрах, настроение у мужчин боевое.

– Я пришел в военкомат, мы собрались. Нас спросили: «Готовы?» Хором отвечаем: «да». <...> Надо защищать страну, – говорит на видео Минобороны РФ мобилизованный житель Приморья.

К слову, на учебном полигоне Сахалина тоже ведут занятия по навыкам первой медицинской помощи, а также по приведению автоматов к бою. Мобилизованные и добровольцы выполняют пристрелку оружия. Бойцы чистят и обслуживают автоматы. Аналогичная ситуация в соседнем регионе – в Хабаровском крае.

Напомним, частичную мобилизацию военнослужащих запаса президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. В Приморье созданы центры поддержки для семей тех, кто был призван на фронт.

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