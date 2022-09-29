Повестку могут получить жители, пребывающие в запасе. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

В Приморском крае открыли 34 специальных центра в разных муниципалитетах по поручению губернатора региона Олега Кожемяко. Пункты будут оказывать консультативную и социальную поддержку семей, в которых есть мобилизованные жители или участники специальной военной операции. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства. Напомним, в крае уже функционирует горячая линия по номеру 122. Ответы на актуальные вопросы можно получить на портале Объясняем.РФ.

В департаменте внутренней политики Приморья отметили, что работа в центрах будет вестись в обоих направлениях: оперативно помогут и семьям военнослужащих, и родственникам тех, кто оказался призван недавно в рамках частичной мобилизации. Спектр поддержки не ограничивают:

– К примеру, речь может идти об оказании мер социальной поддержки, трудоустройстве, устройстве детей в детские сады и школы, спортивные кружки и секции, оказании психологической и консультативной, правовой помощи. Сейчас такое время, что чужих проблем не бывает. Только сплотившись, мы можем выстоять и дать достойный отпор врагу, – подчеркнул директор департамента Захар Овчинников.

«Комсомольская правда – Владивосток» публикует адреса центров и контактные телефоны:

Владивосток – Фонтанная, 47; с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00, в субботу с 10.00 до 15.00; связь по номеру 8 (432) 275-07-03. Артем – Кирова, 3. Обратиться можно с понедельника по пятницу, с 10 до 20 часов вечера, либо по телефонам 89241204000, 89147257711. Находка – Находкинский проспект, 16. Обратиться можно с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов, в выходной субботы с 11 до 15 часов, либо по номерам 8 (924) 326-12-13, 8 (924) 336-12-13, 8 (4236) 69-21-21.

Остальные адреса и контакты центров поддержки в муниципалитетах можно найти на сайте правительства Приморья. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что уточнен предельный возраст мобилизованных.

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