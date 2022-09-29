Календарь домашних игр футбольного клуба «Динамо – Владивосток» на 2022 год в столице Приморья

«Динамо-Владивосток» примет участие в новом сезоне Первенства России по футболу. Фото: ФК «Динамо-Владивосток».

Возрожденный футбольный клуб «Динамо-Владивосток» примет участие в новом сезоне Первенства России по футболу среди команд клубов Второго дивизиона ФНЛ. «Комсомольская правда – Владивосток» публикует расписание домашних игр ФК.

ИСТОРИЯ КЛУБА

Владивостокский футбольный клуб «Динамо-Владивосток» образовался в 1944 году и в 1964 носил название «Пограничник». Семикратный чемпион Приморского края, девятикратный обладатель Кубка Приморского края, обладатель зонального Кубка РСФСР среди команд КФК 1965 года, серебряный призер зонального турнира класса «Б» чемпионата СССР (1957 год).

«Динамо» несколько раз распускался и воссоздавался. В 2021 году клуб все-таки возродили под новым именем «Динамо-Владивосток» и даже заявили в Первенство ПФЛ 2021-2022.

Кстати, до возрождения «Динамо» во Владивостоке существовал еще один футбольный клуб «Луч», основанный в 1958 году. До 2020 года он представлял Приморский край в профессиональных футбольных лигах, в марте 2021 года его признали банкротом.

Под новым именем «Динамо» возродился в 2021 году. Фото: ФК «Динамо-Владивосток».

В 2006 году «Луч» занял седьмое место в чемпионате России в 2006 году. Команда один раз становилась обладателем Кубка ФНЛ, один раз – бронзовым призером Кубка России.

Календарь домашних игр футбольного клуба «Динамо-Владивосток» на 2022 год

ИЮЛЬ

16, «Динамо» – «Коломна», 2:1

19, «Динамо» – «Знамя», 3:0

АВГУСТ

10, «Динамо» – «Салют», 2:2

13, «Динамо» – «Калуга», 1:1

31, «Динамо» – «Новосибирск», 1:1

СЕНТЯБРЬ

07, «Динамо» – «Балашиха», 3:0

10, «Динамо» – «Сатурн», 0:2

14, «Динамо» – «Иртыш», 2:1

18, «Динамо» – «СКА-Хабаровск-2», 1:0

ОКТЯБРЬ

08, «Динамо» – «Химки-2»

11, «Динамо» – «Космос»

30, «Динамо» – «Зенит Пенза»

НОЯБРЬ

02, «Динамо» – «Сокол»

В первой домашней игре нового сезона клуб одержал победу. Фото: ФК «Динамо-Владивосток».

Напомним, что футбольный клуб «Динамо-Владивосток» успешно закрыл свой первый сезон в профессиональном футболе, завершив его домашней встречей со столичным «Строгино».

Подводя итог всего сезона, владивостокская команда достойно проявила себя на футбольном поле, после первого этапа ребята вышли в «элитную» подгруппу своей зоны и взяли шестое место, опередив в таблице 16 команд со всей страны.

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