За сезон 2022-2023 «Адмирал» отыграет 34 матча.
Фото: ХК «Адмирал»
Хоккейный клуб из Приморья «Адмирал» опубликовал расписание домашних игр на сезон 2022-2023. В очередном регулярном чемпионате спортсмены проведут 34 матча у себя «дома» – в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена». Первая игра состоялась 11 сентября 2022 года, противником выступил китайский хоккейный клуб «Куньлунь».
Домашний стадион «Фетисов Арена».
Фото: Ярослав ЮРИН
Профессиональный хоккейный клуб «Адмирал» был основан в 2013 году и сразу же оказался в числе команд-участниц Континентальной хоккейной лиги. Решение о создании клуба было принято по просьбе губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, которому пришла идея создать команду во время празднования дня рождения знаменитого хоккеиста и тренера, сенатора от региона Вячеслава Фетисова, в честь которого был назван домашний стадион – «Фетисов Арена».
Выбрать название нового клуба предложили пользователям интернета. Среди вариантов были «Касатки» и «Форпост», но за «Адмирал» проголосовало большинство.
Ледовая арена КСК «Фетисов Арена».
Фото: ХК «Адмирал»
В июне 2013 года был проведен первый в истории драфт расширения. «Адмирал» получил право выбрать по одному полевому игроку из пяти представленных от каждого клуба КХЛ, кроме иностранных и ярославского «Локомотива». По условиям редрафта, команде разрешалось выбрать до семи иностранных игроков и не более одного вратаря.
В своем первом же сезоне «Адмирал» выступил успешно. Команда сумела пробиться в плей-офф, но уступила в первом раунде магнитогорскому «Металлург» в пяти матчах. К новому сезону команду «Адмирал» готовил словацкий специалист Душан Грегор.
Самый обаятельный состав – чирлидерши «адмиралочки».
Фото: ХК «Адмирал»
СЕНТЯБРЬ 2022
11, «Адмирал» – «Куньлунь», 3:1
15, «Адмирал» – «Салават Юлаев», 2:0
17, «Адмирал» – «Салават Юлаев», 2:1
19, «Адмирал» – «Металлург Мг», 2:0
21, «Адмирал» – «Металлург Мг», 3:1
ОКТЯБРЬ 2022
4, «Адмирал» – «Сочи»
6, «Адмирал» – «Локомотив»
8, «Адмирал» – «ЦСКА»
18, «Адмирал» – «Витязь»
21, «Адмирал» – «Спартак»
25, «Адмирал» – «Северсталь»
НОЯБРЬ 2022
6, «Адмирал» – «Динамо Москва»
8, «Адмирал» – «СКА»
10, «Адмирал» – «Трактор»
12, «Адмирал» – «Трактор»
25, «Адмирал» – «Нефтехимик»
26, «Адмирал» – «Нефтехимик»
30, «Адмирал» – «Торпедо»
ДЕКАБРЬ 2022
5, «Адмирал» – «Амур»
29, «Адмирал» – «Амур»
30, «Адмирал» – «Амур»
ЯНВАРЬ 2023
5, «Адмирал» – «Динамо Минск»
8, «Адмирал» – «Барыс»
9, «Адмирал» – «Барыс»
21, «Адмирал» – «Амур»
26, «Адмирал» – «Сибирь»
28, «Адмирал» – «Сибирь»
30, «Адмирал» – «Авангард»
ФЕВРАЛЬ 2023
1, «Адмирал» – «Авангард»
14, «Адмирал» – «Ак Барс»
16, «Адмирал» – «Ак Барс»
18, «Адмирал» – «Автомобилист»
19, «Адмирал» – «Автомобилист»
23, «Адмирал» – «Амур»
Напомним, что накрывшая планету весной 2020 года пандемия коронавируса не обошла стороной российский спорт. То, что соревнования поставили на паузу, – полбеды. Вирус ударил по финансированию команд, поставив их в положение локдауна.
Сильнее остальных пострадал «Адмирал» – клуб потерял прописку в КХЛ и был вынужден пропустить сезон 2020-2021.
Но вскоре, в 2021-м, ХК «Адмирал» вернулся в Континентальную хоккейную лигу.
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