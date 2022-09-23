За сезон 2022-2023 «Адмирал» отыграет 34 матча. Фото: ХК «Адмирал»

Хоккейный клуб из Приморья «Адмирал» опубликовал расписание домашних игр на сезон 2022-2023. В очередном регулярном чемпионате спортсмены проведут 34 матча у себя «дома» – в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена». Первая игра состоялась 11 сентября 2022 года, противником выступил китайский хоккейный клуб «Куньлунь».

Домашний стадион «Фетисов Арена». Фото: Ярослав ЮРИН

ИСТОРИЯ ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЫ «АДМИРАЛ»

Профессиональный хоккейный клуб «Адмирал» был основан в 2013 году и сразу же оказался в числе команд-участниц Континентальной хоккейной лиги. Решение о создании клуба было принято по просьбе губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, которому пришла идея создать команду во время празднования дня рождения знаменитого хоккеиста и тренера, сенатора от региона Вячеслава Фетисова, в честь которого был назван домашний стадион – «Фетисов Арена».

Выбрать название нового клуба предложили пользователям интернета. Среди вариантов были «Касатки» и «Форпост», но за «Адмирал» проголосовало большинство.

Ледовая арена КСК «Фетисов Арена». Фото: ХК «Адмирал»

В июне 2013 года был проведен первый в истории драфт расширения. «Адмирал» получил право выбрать по одному полевому игроку из пяти представленных от каждого клуба КХЛ, кроме иностранных и ярославского «Локомотива». По условиям редрафта, команде разрешалось выбрать до семи иностранных игроков и не более одного вратаря.

В своем первом же сезоне «Адмирал» выступил успешно. Команда сумела пробиться в плей-офф, но уступила в первом раунде магнитогорскому «Металлург» в пяти матчах. К новому сезону команду «Адмирал» готовил словацкий специалист Душан Грегор.

Самый обаятельный состав – чирлидерши «адмиралочки». Фото: ХК «Адмирал»

РАСПИСАНИЕ ДОМАШНИХ ИГР ХОККЕЙНОГО КЛУБА «АДМИРАЛ» В 2022-2023 ГОДАХ В РАМКАХ ТУРНИРА КХЛ

СЕНТЯБРЬ 2022

11, «Адмирал» – «Куньлунь», 3:1

15, «Адмирал» – «Салават Юлаев», 2:0

17, «Адмирал» – «Салават Юлаев», 2:1

19, «Адмирал» – «Металлург Мг», 2:0

21, «Адмирал» – «Металлург Мг», 3:1

ОКТЯБРЬ 2022

4, «Адмирал» – «Сочи»

6, «Адмирал» – «Локомотив»

8, «Адмирал» – «ЦСКА»

18, «Адмирал» – «Витязь»

21, «Адмирал» – «Спартак»

25, «Адмирал» – «Северсталь»

НОЯБРЬ 2022

6, «Адмирал» – «Динамо Москва»

8, «Адмирал» – «СКА»

10, «Адмирал» – «Трактор»

12, «Адмирал» – «Трактор»

25, «Адмирал» – «Нефтехимик»

26, «Адмирал» – «Нефтехимик»

30, «Адмирал» – «Торпедо»

ДЕКАБРЬ 2022

5, «Адмирал» – «Амур»

29, «Адмирал» – «Амур»

30, «Адмирал» – «Амур»

ЯНВАРЬ 2023

5, «Адмирал» – «Динамо Минск»

8, «Адмирал» – «Барыс»

9, «Адмирал» – «Барыс»

21, «Адмирал» – «Амур»

26, «Адмирал» – «Сибирь»

28, «Адмирал» – «Сибирь»

30, «Адмирал» – «Авангард»

ФЕВРАЛЬ 2023

1, «Адмирал» – «Авангард»

14, «Адмирал» – «Ак Барс»

16, «Адмирал» – «Ак Барс»

18, «Адмирал» – «Автомобилист»

19, «Адмирал» – «Автомобилист»

23, «Адмирал» – «Амур»

Напомним, что накрывшая планету весной 2020 года пандемия коронавируса не обошла стороной российский спорт. То, что соревнования поставили на паузу, – полбеды. Вирус ударил по финансированию команд, поставив их в положение локдауна.

Сильнее остальных пострадал «Адмирал» – клуб потерял прописку в КХЛ и был вынужден пропустить сезон 2020-2021.

Но вскоре, в 2021-м, ХК «Адмирал» вернулся в Континентальную хоккейную лигу.

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