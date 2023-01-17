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Владивосток17 января 2023 3:50

ТОП-100 и новые мастерские: чем отличились приморские колледжи в 2022 году

Рассказываем о выдающихся колледжах Владивостока и всего Приморья
Павел САХАРОВСКИЙ
Студенты колледжей завоевали немало наград для своих учреждений.

Студенты колледжей завоевали немало наград для своих учреждений.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наверняка многим известна фраза «все профессии нужны, все профессии важны». И ведь правда сложно представить нашу жизнь без медсестер, которые спасают наше здоровье, слесарей, парикмахеров и поваров. В честь приближающегося Дня студентов редакция «Комсомольской правды – Владивосток» расскажет про успехи приморских учреждений среднего профессионального образования и их выдающихся учеников.

ПЕРВЫЙ В РОССИИ

В День знаний на базе Дальневосточного судостроительного колледжа в Большом Камне открылся первый и единственный в России образовательно-производственный центр по направлению «Судостроение» в рамках проекта «Профессионалитет». Он объединил в себе шесть предприятий и 16 учебных приморских организаций.

Кроме центра 1 сентября здесь заработали и две мастерские по двум компетенциям: «Сборка корпусов металлических судов» и «Неразрушающий контроль». Помещения оснащены современным оборудованием и помогают студентам качественно проходить практику.

В Дальневосточном судостроительном колледже открылся единственный в России образовательно-производственный центр по направлению «Судостроение». Фото: dvssk-bk.ru.

В Дальневосточном судостроительном колледже открылся единственный в России образовательно-производственный центр по направлению «Судостроение». Фото: dvssk-bk.ru.

ПРАКТИКА И ЕЩЕ РАЗ ПРАКТИКА

Позже мастерские начали открываться и в других учреждениях среднего профессионального образования, в колледже технологии и сервиса во Владивостоке – по востребованным в крае компетенциям «Поварское дело» и «Ресторанный сервис». После торжественной части для будущих специалистов провели мастер-классы, например, представители ресторана Zuma раскрыли секрет приготовления гребешка.

В Региональном техническом колледже появились мастерские по направлениям «Сантехника и отопление» и «Холодильное дело», причем вторая – единственная во Владивостоке. Новые помещения подарили студентам возможность не только писать дипломы, но и демонстрировать свои навыки, участвовать в различных чемпионатах.

Благодаря новым мастерским ученики Регионального технического колледжа могут демонстрировать полученные во время учебы навыки.

Благодаря новым мастерским ученики Регионального технического колледжа могут демонстрировать полученные во время учебы навыки.

Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Новые мастерские по направлениям «Архитектура» и «Технологии информационного моделирования BIM» появились в Приморском политехническом колледже во Владивостоке. Кстати, это единственное учреждение СПО в крае, которое обучает будущих архитекторов. Кроме того, один из здешних студентов Максим Дубодел завоевал первое место в краевом конкурсе профессионального мастерства по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». В рамках соревнований ребята разбирали и собирали двигатель машин, проводили их диагностику.

Приморский политехнический колледж во Владивостоке единственный, где обучают будущих архитекторов.

Приморский политехнический колледж во Владивостоке единственный, где обучают будущих архитекторов.

Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ!

В декабре 2022 года во Владивостоке подвели итоги первого приморского конкурса «Миллион СПОсобов». Студенты предлагали идеи по развитию и обустройству спортивных залов, а также по ремонту и техническому оснащению аудиторий. Ученицы Дальневосточного технического колледжа разработали проект по созданию коворкинга на базе учреждения и выиграли грант в 400 тысяч рублей. Победу одержал и Артемовский колледж сервиса и дизайна, получивший 300 тысяч рублей.

Команда Дальневосточного технического колледжа получила грант в конкурсе «Миллион СПОсобов». Фото: dvtk.info.

Команда Дальневосточного технического колледжа получила грант в конкурсе «Миллион СПОсобов». Фото: dvtk.info.

Приз получили и студенты Артемовского колледжа сервиса и дизайна. Фото: acsid.ru.

Приз получили и студенты Артемовского колледжа сервиса и дизайна. Фото: acsid.ru.

В декабре 2022 года на базе КГА ПОУ «Энергетический колледж» во Владивостоке прошел краевой конкурс по компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики». Студенты учреждения обошли учеников КГБ ПОУ «Спасский индустриально-экономический колледж» и завоевали призовые места. «Золото» досталось Данилу Видинееву, «серебро» – Захару Подольскому, «бронза» – Данилу Сухову (из артемовского филиала).

Студенты КГА ПОУ «Энергетический колледж» обошли учеников КГБ ПОУ «Спасский индустриально-экономическоий колледж». Фото: ekvl.ru.

Студенты КГА ПОУ «Энергетический колледж» обошли учеников КГБ ПОУ «Спасский индустриально-экономическоий колледж». Фото: ekvl.ru.

Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж вместе с Приморским политехническим колледжем попали в ТОП-100 лучших образовательных организаций страны.

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