ТОП-100 и новые мастерские: чем отличились приморские колледжи в 2022 году

Студенты колледжей завоевали немало наград для своих учреждений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наверняка многим известна фраза «все профессии нужны, все профессии важны». И ведь правда сложно представить нашу жизнь без медсестер, которые спасают наше здоровье, слесарей, парикмахеров и поваров. В честь приближающегося Дня студентов редакция «Комсомольской правды – Владивосток» расскажет про успехи приморских учреждений среднего профессионального образования и их выдающихся учеников.

ПЕРВЫЙ В РОССИИ

В День знаний на базе Дальневосточного судостроительного колледжа в Большом Камне открылся первый и единственный в России образовательно-производственный центр по направлению «Судостроение» в рамках проекта «Профессионалитет». Он объединил в себе шесть предприятий и 16 учебных приморских организаций.

Кроме центра 1 сентября здесь заработали и две мастерские по двум компетенциям: «Сборка корпусов металлических судов» и «Неразрушающий контроль». Помещения оснащены современным оборудованием и помогают студентам качественно проходить практику.

В Дальневосточном судостроительном колледже открылся единственный в России образовательно-производственный центр по направлению «Судостроение». Фото: dvssk-bk.ru.

ПРАКТИКА И ЕЩЕ РАЗ ПРАКТИКА

Позже мастерские начали открываться и в других учреждениях среднего профессионального образования, в колледже технологии и сервиса во Владивостоке – по востребованным в крае компетенциям «Поварское дело» и «Ресторанный сервис». После торжественной части для будущих специалистов провели мастер-классы, например, представители ресторана Zuma раскрыли секрет приготовления гребешка.

В Региональном техническом колледже появились мастерские по направлениям «Сантехника и отопление» и «Холодильное дело», причем вторая – единственная во Владивостоке. Новые помещения подарили студентам возможность не только писать дипломы, но и демонстрировать свои навыки, участвовать в различных чемпионатах.

Благодаря новым мастерским ученики Регионального технического колледжа могут демонстрировать полученные во время учебы навыки. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Новые мастерские по направлениям «Архитектура» и «Технологии информационного моделирования BIM» появились в Приморском политехническом колледже во Владивостоке. Кстати, это единственное учреждение СПО в крае, которое обучает будущих архитекторов. Кроме того, один из здешних студентов Максим Дубодел завоевал первое место в краевом конкурсе профессионального мастерства по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». В рамках соревнований ребята разбирали и собирали двигатель машин, проводили их диагностику.

Приморский политехнический колледж во Владивостоке единственный, где обучают будущих архитекторов. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ!

В декабре 2022 года во Владивостоке подвели итоги первого приморского конкурса «Миллион СПОсобов». Студенты предлагали идеи по развитию и обустройству спортивных залов, а также по ремонту и техническому оснащению аудиторий. Ученицы Дальневосточного технического колледжа разработали проект по созданию коворкинга на базе учреждения и выиграли грант в 400 тысяч рублей. Победу одержал и Артемовский колледж сервиса и дизайна, получивший 300 тысяч рублей.

Команда Дальневосточного технического колледжа получила грант в конкурсе «Миллион СПОсобов». Фото: dvtk.info.

Приз получили и студенты Артемовского колледжа сервиса и дизайна. Фото: acsid.ru.

В декабре 2022 года на базе КГА ПОУ «Энергетический колледж» во Владивостоке прошел краевой конкурс по компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики». Студенты учреждения обошли учеников КГБ ПОУ «Спасский индустриально-экономический колледж» и завоевали призовые места. «Золото» досталось Данилу Видинееву, «серебро» – Захару Подольскому, «бронза» – Данилу Сухову (из артемовского филиала).

Студенты КГА ПОУ «Энергетический колледж» обошли учеников КГБ ПОУ «Спасский индустриально-экономическоий колледж». Фото: ekvl.ru.

Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж вместе с Приморским политехническим колледжем попали в ТОП-100 лучших образовательных организаций страны.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Что показать зимой в Приморье гостям из других регионов?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.