Почти регулярно пустующий пирс. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Почти на всю страну прогремела проблема транспортной переправы на острове Путятина – в одноименном поселке на этом клочке суши живут не менее 500 человек. Скоро будет 2 месяца, как у острова нет транспортного сообщения с материком – паром в ремонте (обещают выпустить его на маршрут 14 января), а судно на воздушной подушке и частные катера ходить каждый день не могут. Первое уже сродни чему-то мифическому (вроде бы есть, а вроде бы нет), ведь выполнило 3 рейса за два месяца, и то для камер СМИ. А вторые тем более не могут ходить в непогоду или при сильном ветре. Островитяне не могли молчать и оформили коллективное обращение президенту РФ Владимиру Путину. Оказалось, накопленных претензий гораздо больше – и касаются они всех сфер жизни местных, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

ПРИПЛЫЛИ К УГОЛОВКЕ

Печальный известный СП «Путятин» ушел в ремонт летом 2022 года. Работы по контракту должны были завершиться 30 декабря – не вышло. Следком завел уголовное дело по факту халатности в отношении администрации ЗАТО Фокино. Власти муниципалитета откровенно отмахнулись: мол, подушка-то ходит. Вот только жители не согласны.

Как писала «КП», из-за транспортной блокады плакали взрослые мужики, женщины не могли добраться до материка и купить подарки детям. Не говоря о том, что на острове нет бригады скорой помощи, медицинских учреждений, аптек. Губернатор Приморья Олег Кожемяко не оставил ситуацию без внимания. Он уже отстранил ответственного за этот беспорядок замминистра транспорта в регионе Григория Плотницкого, а также пообещал наладить переправу до 14-15 января.

Однако местные не верят в счастливый финал. Да транспортная прокуратура Находки, несмотря на то, что история якобы близится к завершению, все равно проведет очередной прием жителей на острове Путятина. Местные с грустной улыбкой отмечают, что даже если лучшие инженеры страны возьмутся за плашкоут – он слишком изношен за годы эксплуатации и зимой, и летом. Причалов удовлетворительного качества на острове тоже нет: один пирс арестован прокуратурой, а второй даже выглядит страшно. На нем жители, чтобы переправить ребенка, передают его из рук в руки.

– На СП «Путятин» отсутствует салон в виде отапливаемого помещения для пассажиров. Укрыться от осадков, брызг воды и холода можно лишь в неотапливаемом самодельном помещении, расположенном на палубе вместимостью около 6-7 мест. Он не способен обеспечить нужды жителей, ведь может перевезти лишь 12 человек из 500.

«КАК ОСТРОВНЫЕ ДИКАРИ»

– Здесь нет магазинов бытовой техники, электроники. Отсутствует отделение почты, отсутствуют банки, отсутствует МФЦ, детские и вещевые магазины, – перечисляют жители проблемы Путятина в обращении к президенту, – для этого и нужно круглогодичное безопасное морское сообщение, но местные власти не хотят этого в упор понимать!

Местные регулярно записывают видеобращения. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Живут здесь по разным причинам. Кто-то уже не может переехать в силу возраста, для кого-то Путятина просто остается желанным местом, у кого-то семьи. Для комфортной жизни островитяне, в общем-то, просят базовые вещи: возродить ЖКХ на государственной основе, которое занималось сбором заявок на доставку топлива, содержанием дорог, сбором и вывозом ТКО, «реанимировать» водные колонки (от нескольких десятков осталась одна) и так далее. Нет на острове и пожарной службы, хотя стоит минимум одна изношенная машина (а ближайший медпункт лишь на материке в поселке Дунай – это 30 минут по морю). В общем, перечислять можно долго. В разговоре с корреспондентом разных эпитетов не стеснялись. «Мы здесь как дикари»; «Это резервация».

– По распоряжению губернатора Приморского края Кожемяко Олега Николаевича для острова приобретали генератор, как альтернативный источник энергоснабжения на случай обрыва электросетей или повреждения подводного кабеля, который в последствии бесследно исчез в неизвестном направлении.

ХОТЯТ ПРАВОСУДИЯ

Пожаловались не только на условия жизни. Президента просят организовать выездную комиссию не с Дальнего Востока для определения юридической оценки местных властей. По мнению жителей, уставших от ответов чиновников, людей с острова выживают намеренно – чтобы занять земли. Претензии есть и к работе властей, и к УК ООО «Гарпия», которая, с одной стороны, должна содержать дома в порядке, но по совместительству заключила договор аренды судна «Путятин». На его ремонт, в свою очередь, выделили 6 миллионов рублей.

Островитяне хотели бы, чтобы содействие федеральных властей привело к приобретению как минимум еще одного судна (как минимум на случай, если с основным что-то случится) с возможностью перевезти 6 автомобилей и хотя бы 30 человек, строительству пирса, отвечающего требованиям безопасности. Пока что им предстоит дождаться хотя бы выхода плашкоута из ремонта.

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