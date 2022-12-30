Ни одного рейса судно на воздушной подушке так и не провело. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Почти полгода жителям острова Путятина ремонтируют единственный плашкоут, который занимается пассажирскими перевозками. Разобраться в ситуации и наладить сообщение должен был замминистра регионального транспорта и дорожного хозяйства Григорий Плотницкий по поручению губернатора, но, видимо, не справился. Глава Приморья Олег Кожемяко отстранил чиновника от должности, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Плотницкий был ответственным за организацию регулярного морского пассажирского сообщения между островом Путятина и ЗАТО Фокино, как следует из сообщения губернатора в соцсетях. Жалобы местных жителей справедливы: на 30 декабря переправа отсутствует.

– В итоге плашкоут начнет перевозки в начале января <...> Держим ситуацию на контроле, – заявил Олег Кожемяко. – Надеюсь, коллеги из минтранса сделают нужные выводы.

А судно на воздушной подушке простаивает там же, где и была раньше, подтвердили островитяне. Попасть к Новому году на материк, видимо, вновь не выйдет. Из-за транспортной блокады люди прибиваются к частным катерам (хотя навигация маломерных судов уже закрыта), перед этим залезая по колесам и льду на небезопасный пирс.

При чем накануне, 29 декабря, на остров прибыли телевизионщики и муниципальные власти, включая главу ЗАТО Фокино Александра Баранова. Последний, стоит отметить, добрался на другом катере. Он отталкивал судно на воздушной от берега лично. Однако островитяне съемки не оценили и, как следует из предоставленных видео, не поверили в затею сразу и от слова совсем.

– Вот он, пустой едет, для картинки... И тут уже обратно забирают. На тракторе. А мы все также не можем приехать к родным на материке.

У «капитана» воздушной подушки, заявили в компании-перевозчике, не было прав на управление таким транспортом. Выдадут их в бумажном виде только 19 января – и вот тогда уж рейсы якобы будут вести регулярно. Но даже тут гарантий нет. Напомним, именно этот транспорт должен был ежедневно перевозить жителей еще в ноябре 2022 года; а выделили его для ЗАТО и вовсе прошлой весной. Для такого типа перевозок она не приспособлена, да и вмещает всего девять человек. Местные говорят, что едва ли можно насчитать больше пяти рейсов за весь год.

– Вытащили ту же самую «посудину», покатали, увезли... Ее поставят вновь, но она не будет ходить.

Даже контактов с капитаном и компанией-перевозчиком у островитян нет. Если у кого-то случится ЧП, переправиться на материк для получения врачебной помощи вряд ли выйдет.

– Все прекрасно понимают, в каком состоянии подушка, что на нее нельзя рассчитывать, – уточнила Валерия Астахова, местная жительница, которая давно борется за путятинцев.

Отметим, по условиям контракта плашкоут «Путятин», пусть и не идеальный, но родной и удобный для местных, должен был выйти из ремонта 30 декабря. Пусконаладочные работы на судне все еще продолжаются, хотя его уже поставили на воду. Из-за этого региональный СУ СК завел уголовное дело в отношении администрации ЗАТО Фокино – из-за халатности по отношению к эксплуатации баржи. На ремонт выделили 6 миллионов рублей, но процесс вряд ли кто-то контролировал.

О проблеме «Комсомольская правда – Владивосток» писала неоднократно: ведь не только с транспортом беда. Один пирс на Путятина в аварийном состоянии, второй – арестован прокуратурой, так как построен с многочисленными нарушениями.

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