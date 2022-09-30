Пришло время сильных людей: приморские призывники – о частичной мобилизации

Бойцы подпевали любимым песням. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Фраза «Главное – ждите нас» тихим эхом проносилась по гарнизону села Монастырище Черниговского района. 29 сентября артисты краевых коллективов выступили в рамках акции «Приморье ZA наших» перед мобилизованными бойцами, которые скоро поедут на спецоперацию. Организаторы понимали, что этот концерт будет другим, отличным от предыдущих, и ехали на мероприятие с тяжелым сердцем, потому что не знали, как отреагирует публика.

В социальных сетях посыпалось достаточно скептических комментариев и советов, что пора бы бросать это дело, никому не нужно веселье в такое время. Если бы люди увидели, как наши солдаты аплодируют солисткам и бегут на сцену с букетами цветов, подпевают народные песни, танцуют и от души смеются, а затем выстраиваются в очереди, чтобы выразить слова благодарности, мнение бы поменялось. Все это увидела и прочувствовала корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток».

Зачем это нужно?

Певицы еще не успели выйти на сцену, а парни и мужчины уже подбегали к организаторам и спрашивали о том, что за песни для них подготовили, просили побольше веселых композиций и осыпали девушек комплиментами. В этой суете мы поговорили с директором Черниговского районного центра культуры и досуга Татьяной Макаровой.

Татьяна Макарова. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– На самом деле ехали мы сюда сегодня с небольшим опасением, потому что со всех сторон звучат лозунги вроде «Куда вы едете?», «Нашим мужчинам сложно, зачем вы им там?», «Что за танцы?». Но, когда мы оказались здесь, увидели наших военнослужащих, как они нас встречали с улыбками и аплодисментами, то очень воодушевились. Ребята попросили веселый концерт. Поэтому мы подготовили патриотическую и современную музыку, которая поднимет боевой дух наших защитников.

Мероприятие началось с гимна Российской Федерации, это была, наверное, самая официальная часть, потому что дальше последовали теплые и мотивирующие речи, а также много-много музыки, которая не могла никого оставить равнодушными. О том, почему такие концерты нужны нашим бойцам, рассказала солистка Приморской краевой филармонии Владивостока Ольга Андреева.

солистка Приморской краевой филармонии Владивостока Ольга Андреева. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Я пела русские народные песни. Мне кажется, культура и музыка сопровождали людей во все времена, даже в самые тяжелые. Мы решили поднять настрой наших ребят, которые отправятся защищать страну. Я желаю, чтобы наши мужчины вспоминали этот вечер только в хороших и позитивных красках. У меня так тревожно на душе, но я знаю, что мы должны держаться, помогать друг другу и не забывать о том, как важна поддержка.

«А кто, если не мы?»

Танцы, смех, боевой клич «Победа будет за нами!» и громкая музыка. В разгар веселья нам удалось выхватить на пару минут несколько мобилизованных ребят, которые поделились своими историями. Никто от военкомата не бегал. Хоть кого-то и не хотели отпускать жены, мужчины настояли на своем. Откуда такое рвение? Бойцы пожимают плечами и говорят: «А кто, если не мы?». Ребята считают, что в строю должны стоять те, кто знает за что бороться. А люди, которые не готовы, просто не понимают или не хотят понимать, какое наступило время. Каждый принимает ситуацию по-своему, кому-то на это нужно больше времени, кому-то меньше.

Бойцы подпевали любимым песням. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Вы знаете, жизнь изменилась очень круто с того момента, как я получил повестку и пришел в военкомат. Скрываться ни от кого не хотел, да и не привык. Жена поддержала, это очень важно. Я знаю для чего я здесь, дома ждет моя семья, они моя мотивация и опора. Мы идем туда для того, чтобы защищать наш дом и родных, чтобы никакая нечисть не ворвалась в наши дома и на наши земли. Ребятам, которые уже находятся на территории Украины, я хочу сказать, что мы скоро встретимся с ними. Думаю, что бойцы вольются в тот состав и не побоюсь этого слова семью, которая там уже есть. А тем ребятам, которые сомневаются в чем-то и наслушались интернет-бредней, хотелось бы пожелать не слушать никого, а с честью выполнить свой долг, – поделился Сергей из поселка Реттиховка Приморского края.

Михаил тоже в скором времени отправится на территории ЛНР и ДНР. Приморец уверен, что пришло время сильных людей, нужно помогать, кто чем сможет. Кто-то силами, а кто-то вот такими мероприятиями. Мужчина считает, что это долг каждого, нельзя прятаться, необходимо собраться, встать плечом к плечу и победить фашизм.

– Я бы хотел передать ребятам на передовой, что мы не подведем. Держитесь, мы с вами, скоро приедем. Кто сильно устал, того заменим, а у кого есть силы, держитесь, мы поможем. Дома меня ждет жена и десятилетняя доченька, крепитесь девчата, я вернусь и все будет хорошо, – на последней фразе у призывника задрожал голос.

Ах эта скрипка…

А пока мы разговаривали с ребятами, на сцену вышла профессиональная скрипачка Наталья Коршикова, которая покорила сердца военнослужащих. После каждого ее номера мужчины бежали с букетами цветов к сцене, аплодировали, кричали «Браво!» и просили еще. Нам кое-как удалось поговорить с ней, ведь то и дело кто-то из парней подбегал за кулисы, благодарил за концерт и скромно спрашивал: «Можно вас обнять?». Женщина, сдерживая слезы, рассказала корреспонденту, что у нее на сердце, когда перед сотнями солдат, нашими защитниками, она открывает свою душу с помощью одной только скрипки.

Скрипачка покорила сердца солдат. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Знаете, я участвую в акции «Приморье ZA наших» с самого начала ее основания, летом мы неоднократно посещали военные части, но это другой концерт. Мое внутреннее состояние значительно отличается. Я сказала себе, что буду играть так, как не играла никогда. Словно в последний раз. Я хотела передать эту энергию каждому, затронуть каждое сердце, чтобы наши мужчины почувствовали, что в них верят, ощутили эту уверенность и поддержку.

Парни благодарили артистов за чудесную музыкальную программу. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Концерт подошел к концу, но большая часть солдат не собиралась расходиться. Бойцы выстроились в огромную очередь, чтобы сфотографироваться на память с артистами, многие получили открытки с изображением Владивостока, которые подписали дети, мамы и бабушки со всего Приморья.

Бойцам вручили открытки от детей, мам и бабушек. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Напомним, Культурно-молодежный проект «Приморье ZA наших» создали для поддержания боевого духа наших солдат, а также для того, чтобы поддержать их семьи. Мероприятия проходят в рамках программы «Патриотическое воспитание граждан» на 2020-2027 годы.

Ребята делали фото на память Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Парни несли девушкам цветы. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В репертуаре были известные русские народные песни. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

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