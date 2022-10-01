Дорогу на Русском острове сковали пробки из-за полыхающего автомобиля

Возгорание обнаружили приблизительно в 23-м часу вечера. Фото: принтскрин видео.

Автомобиль загорелся в районе вертодрома на острове Русском в пятницу, 30 сентября. Сильное пламя притянуло к себе полицию, МЧС и очевидцев – кадры попали на камеру.

Как рассказали «Комсомольской правде – Владивосток», возгорание обнаружили приблизительно в 23-м часу вечера. Пламя образовалось после жесткого ДТП на участке дороги. Судя по видео, на месте незамедлительно оказалась сотрудники различных служб.

По всей видимости авария парализовала правую полосу, которая ведет к выезду с острова. Поэтому за разбитым автомобилем образовался затор.

Редакция обратилась в МЧС и полицию за комментариями.

Во Владивостоке часто возгораются автомобили. Например, 23 августа редакция писала про то, как на Некрасовском путепроводе загорелся Toyota Prius в результате ДТП. Машина столкнулась с Toyota CH-R и воспламенилась.

ОБНОВЛЕНИЕ 11:45

В пресс-службе МЧС «КП» ответили, что 30 сентября в 23.38 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании автомобиля на Академическом проспекте в районе остановки Ветродром на Русском острове. Через семь минут на месте работали пожарные.

– На момент прибытия пожарных легковой автомобиль был полностью охвачен пламенем. В результате транспортное средство уничтожено огнём на площади около четырех квадратных метров. Всего в тушении было задействовано три единицы пожарной техники и 17 человек личного состава.

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