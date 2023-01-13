Регулярные заторы – грустная реальность для Владивостока. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Центр организации дорожного движения работает над проектом реконструкции дорожной сети в районе Второй Речки. Территорию на одном из участков реконструируют, чтобы решить проблему узкой проезжей части и большой загруженности дороги от кольца Багратиона до перекрестка с улицей Адмирала Горшкова. Полноценного проекта пока нет, но в ЦОДД объяснили, как меры помогут оптимизировать трафик, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

ХАОТИЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

На участке несколько проблем, помимо уже названных. Кроме того, что в час пик там проезжает почти 3000 машин, это еще и район коммерсантов. Торговых точек не счесть. А вот с остановками для общественного транспорта, чтобы жители могли добраться сюда без личного транспорта – беда. Пассажиров некуда высадить, поэтому выходят они на обочину. Специалисты после мониторинга сделали вывод, что транспортные потоки из-за переменной ширины полос во время движения на кольце сливаются хаотично. Это, считают в ЦОДД, приводит к регулярным заторам.

Участок на Русской. Фото: онлайн-карты 2gis

Чтобы решить эту проблему, участок реконструируют. Изменения коснутся нескольких улиц.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Проектом предусматривается расширение проезжей части улицы Русской до четырех полос. Одна из них будет предусмотрена для движения общественного транспорта, правда, без официальной «выделенки». Там также обустроят тротуары (три метра в ширине), появится велодорожка. Остановки наконец благоустроят.

На улице Майора Филипова появятся дополнительные полосы для поворотов с Русской. Предусматриваются остановочные комплексы с автопавильонами, сама остановке будет перенесена ближе к кольцу Багратиона. Это позволит высаживать и забирать пассажиров безопасно. После переноса она будет расположена рядом с Русской, 71а, еще одна остановка появится в районе Русской, 73ж.

Проезжая часть на кольце Багратиона тоже преобразится. Для жителей сделают велодорожку и благоустроят въезд на парковку ТЦ «Россиянка», чтобы предотвратить стихийную остановку автомобилей.

По проекту заторы на пересечении Русской и Адмирала Горшкова будут решены через обустройство кольца. Движение по нему будет реализовано в две полосы (с расширением до трех в районах съездов). Этот участок будет проектироваться и строиться во втором этапе –до 2036 года. Проектные решения еще разрабатывают. Стоимость работ в администрации и ЦОДД пока уточнить не могут.

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