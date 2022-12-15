Команда «Комсомолки» побывала на одной из самых семейных баз отдыха. Фото: Мария КАЮРОВА

Мороз любви не студит. С таким девизом команда «Комсомолки» отправилась в холодный третий день автопробега «Зимний тест-драйв», чтобы в очередной раз признаться в самых теплых чувствах отдыху на заснеженных сопках. Мы оказались в месте с чарующей и даже таинственной атмосферой – в одном из самых популярных всесезонных курортов на всем Дальнем Востоке. О том, где в Приморье попробовать силы в «лесном» искусстве, обрести гармонию с семьей и разнопланово отдохнуть зимой – в материале «КП».

Наш TIGGO 8 PRO MAX c усиленным каркасом кузова. Фото: Мария КАЮРОВА

Для преодоления заснеженных трасс Шкотовского района (именно туда пролегал маршрут) мы запрыгнули в брендированного китайского «хищника». Речь об уже знакомом спутнике команды TIGGO 8 PRO MAX. Это первый полноприводный кроссовер Chery, но его мощность турбомотора под 200 лошадиных сил – далеко не главное. Автомобиль – не только находка для статусного мужчины (это подчеркивается минималистичным кожаным салоном и усиленным, будто бронированным каркасом кузова), но и эргономичный выбор для всей семьи. Расход топлива для TIGGO 8 составляет лишь 6,2 литра на 100 километров на трассе, а внушительный багажник вместит до 2 тысяч литров. Открывается он, кстати, без рук.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ГЛУШИ

Счастливая команда «Зимнего тест-драйва». Фото: Мария КАЮРОВА

Путь лежал через Артем и Шкотово до места, где лес уходит в бесконечность, – конечной точкой маршрута стала всесезонная база отдыха «Штыковские пруды», где к нам присоединились путешественник-экстремал Максим Абдразаков, а также семья блогеров Руслан и Екатерина Бугаец. Кроссовер ребят TIGGO 4 PRO преодолел наледь и шугу без проблем. На выходе движения резко сковал мороз.

– Прибыли в самый морозный день в этом году, – сказала с улыбкой встретившая нас управляющая Светлана Смородина.

Однако масштаб увиденного того стоил. В арт-парке «Штыковские пруды» более 50 гектаров площади, на которой расположились жилые домики, бани, уличные «теплушки» для барбекю и, конечно, десятки творческих инсталляций. Искусство будто вплетено в это место, будь то работа на гончарном круге, турецкие рисунки или современная лепка из полимерной глины. Но начнем с ремарки об истории этого уникального парка.

В арт-парке творческий подход даже к беседкам. Фото: Мария КАЮРОВА

Согласно легендам в Штыковском поселении (ранее Майхэ) жили бохайцы, «лесные люди». Мифы о месте «На Джай», где исполняются желания, соединяются судьбы и обретается гармония, предпринимателю из поселка рассказал один из коренных жителей. Тогда и появилась идея создать арт-парк: возродить осушенные пруды и вернуть волшебную атмосферу. Вместе с этим комплекс отдыха наполнили творческой энергией: постройки выполнены в самых разных, но гармонирующих друг с другом стилях, на территории собрана неповторимая коллекция скульптур по мотивам советских мультфильмов.

С ЛЕГКИМ ПАРОМ

О прелестях приморской бани мы уже рассказывали в предыдущих материалах автопробега «Зимний тест-драйв», но парилки на «Штыковских», как и весь арт-парк, обладают особым шармом. Избушки, где расположены бани, выполнены в стиле русского зодчества, а внутри создающий особое настроение антураж. Самое главное – всегда тепло. Есть несколько типов парных на любой вкус: под горой, в лесу, у пруда. Вы сами создаете тон собственного отдыха. К слову, в первую очередь, мы проверили как раз таки баню у пруда, не забыв оставить собственную творческую инсталляцию на замерзшем водоеме: снежных ангелов.

Атмосферная баня. Фото: Мария КАЮРОВА

– Красивый свет, душ, эстетичное дерево, все, что нужно для счастья, – оценила один из домиков наш видеомейкер Арина Левадняя, пока ребята грелись у камина.

Баня и закаливание – верный способ поддержать свое здоровье. Однако помимо этих процедур и активностей зимой особенно важно восполнять запасы макроэлементов в организме, с чем поможет природная минеральная вода «Славда». Кальций и магний в составе позволят не унывать в холодные времена, эти элементы – поставщики сил для борьбы с усталостью и стрессом. Хорошо, что отправившись в очередное путешествие, мы позаботились о запасах этой полезной водички.

Вода «Славда» богата магнием и кальцием. Фото: Мария КАЮРОВА

МАСТЕРСКАЯ ПРИЧУД

В арт-парке множество тенистых аллей, причудливые мостики и пирсы, энергетический центр. Один из арт-объектов представляет собой круг камней, уложенных по спирали, – по легенде, с его помощью, соблюдая ритуал, можно получить заряд космической энергии. Фотограф Мария Каюрова с достоинством выдержала поток «заказов» на кадры от участников команды. «Маш, а щелкни!..»

Урфин Джюс и команда «Комсомолки» на «Штыковских прудах». Фото: Мария КАЮРОВА

Поблизости с подобными местами силы в парке располагаются будто ожившие анимационные персонажи. Среди них, например, кот Леопольд, воинственный Урфин Джюс и его деревянные солдаты – команда «КП» не могла не встать рядом с ними по стойке «смирно».

Но творчество вплетено не только в ландшафтный дизайн этого места. Мы уже упоминали не один вид прикладного искусства – так вот, мастер-классы по многим из них доступны ежедневно, а попасть на обучение от профессионалов можно практически в любое время.

Внутри творческой мастерской. Фото: Мария КАЮРОВА

– Начиная от стекла, заканчивая гипсом – мы предлагаем совершенно различные сочетания. Заниматься у нас могут и дети, и взрослые, – рассказалаи администраторы творческой мастерской. – Перед Новым годом можно подготовить для близких множество подарков.

Мастерица арт-парка. Фото: Мария КАЮРОВА

Кстати, о праздниках. Нас удивила еще отдельная опция в честь Нового года – на время в арт-парке можно посетить дом Деда Мороза с выступлением сказочного персонажа. Появится волшебник таинственным образом – в парке не раскрывают, каким именно, ведь это же сюрприз.

Домик Деда Мороза. Фото: Мария КАЮРОВА

Убранство домика изнутри. Фото: Мария КАЮРОВА

ВСЕ ПРЕЛЕСТИ ЗИМЫ В ОДНОМ МЕСТЕ

Согреться в холодный сезон можно разными способами, активность – один из них. Безопасными для здоровья прогулка и занятие спортом будут, если правильно подобрать экипировку. С этим помогут консультанты магазина «Спортмаркет на Заре». Большой ассортимент зимней технологичной одежды разных брендов. Приобрести здесь же можно тюбинг, коньки, лыжи или другое оборудование. Кстати, наш видеомейкер Арина тестирует специальный комбинезон «Спортмаркета» уже несколько дней: нареканий нет. Ассортимент магазина актуален и для любителей, и для профессиональных спортсменов. Здесь можно найти все для бокса, волейбола, футбола и даже пауэрлифтинга.

Наш видеомейкер Арина осталась в восторге от снаряжения. Фото: Мария КАЮРОВА

Юлиана Виноградова и путешественник Максим Абдразаков. Фото: Мария КАЮРОВА

В арт-парке, к слову, работает прокат. Мы совместно с путешественником-экстремалом Максимом и PR-директором, а также организатором автопробега Юлианой Виноградовой протестировали каток. До пируэтов Макса нам пока далеко, но он все равно провел мастер-класс по торможению полукругом. Руслан и Катя выбрали тюбинги: к счастью, «Штыковские пруды» предлагают сразу несколько трасс на любой вкус. Скорость!

Достойно упоминания и то, что лыжникам и сноубордистам тоже будет, чем заняться на «Штыковских». Здесь оборудованы безопасные трассы с подъемниками системы «бейби-лифт» – идеальный выбор для начинающих. А летом на территории можно поиграть в пейнтбол или покататься на вейкборде.

ВОЛШЕБНОГО ДНЯ!

Жилые домики в арт-парке – отдельные произведения искусства. Фото: Мария КАЮРОВА

Именно такое пожелание говорят сотрудники «Штыковских водопадов», после чего возвращаться хочется снова и снова. А почему бы и нет: умиротворяющие живописные пейзажи (к слову, природа в сугробах, чего так не хватает владивостокцам) приковывают взгляды, да и столь открытая площадка для творчества – находка для детей и даже для взрослых. Если и этого недостаточно, то советуем по достоинству оценить кухню заведения: мало где можно попробовать так много блюд с кедровыми орехами.

Домой ехали в полудреме, приятная усталость сковала тела. Третий день автопробега вышел расслабляющим, и этот покой мы увезли с собой. Впереди команду ждут не менее чарующие приключения.

Заправить «хищника» решили на одной из точек уже знакомой HHK. Фото: Мария КАЮРОВА

До новых встреч! Фото: Мария КАЮРОВА

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» участники пробега делятся своими эмоциями и впечатлениями. Ловите волну и слушайте рассказы на:

Владивосток 90,4 FM

Уссурийск 99,4 FM

Находка 107,2 FM

Путевые заметки автопробега читайте на сайте DV.KP.RU и в соцсетях по хештегу #ЗимнийТестДрайв.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Автомобильный партнер – CHERY ЦЕНТР СВО СЕРВИС ВЛАДИВОСТОК

Генеральный партнер – Спортмаркет на Заре

Минеральная природная вода «Славда»

Топливный партнер – Сеть АЗС ННК

Сеть автокафе Coffee Machine

Бесконтактная экспресс-мойка «Лазер 360» на оборудовании LaserWash 360

Фото: Анастасия РЯЗАНОВА

Следите за автопробегом в наших социальных сетях:

– Telegram

– ВКонтакте

– Одноклассники

– Zen